Помер актор з "Гаррі Поттера" та "Індіани Джонса"

Майкл Бірн здобув широку популярність завдяки ролям другого плану.

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Майкл Бірн помер у віці 82 років / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

Майкл Бірн помер у віці 82 років

Причина смерті не розголошується

Англійський актор Майкл Бірн, який зіграв роль Геллерта Грін-де-Вальда у фільмі "Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина перша", помер у віці 82 років. Про це повідомляє газета The Guardian.

За даними видання, актор помер 20 червня. Причина смерті не розголошується.

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У Бірна залишилися колишня дружина Керол, яка доглядала за ним до останніх днів життя, а також дві доньки та троє онуків.

Широку популярність актор здобув завдяки ролям другого плану у фільмах "Індіана Джонс і Останній хрестовий похід", "Хоробре серце" та "Завтра ніколи не помре". Крім того, він знімався у британській мильній опері "Вулиця коронації" та серіалі "Пригоди королівського стрільця Шарпа".

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Про особу: Майкл Бірн Майкл Бірн народився 7 листопада 1943 року в Лондоні. Він закінчив Центральну школу ораторського мистецтва та драматургії, а в 1964 році увійшов до трупи Королівського національного театру. Свою кар’єру розпочав із невеликих ролей у театрі та кіно, а в 1970-х став виконувати головні ролі на сценах театрів Вест-Енду та "Роял-Корт". На екранах дебютував у 1960-х роках. За 60 років кар’єри знявся в десятках знакових проєктів, зокрема у британській мильній опері "Вулиця Коронації" та драмі Мартіна Скорсезе "Банди Нью-Йорка". Останньою його роботою став міні-серіал "The Phoebus Files" (2023).

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