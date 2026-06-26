Помер популярний український режисер і продюсер

Бата Недич брав участь у створенні багатьох серіалів та фільмів.

https://glavred.net/starnews/umer-populyarnyy-ukrainskiy-rezhisser-i-prodyuser-10776020.html Посилання скопійоване

Помер український режисер Бата Недич / Колаж Главред, фото з Facebook, Светислав Богославович

Коротко:

Що сталося з режисером

Чим він прославився

Сьогодні, 26 червня, стало відомо про смерть українського режисера, продюсера та сценариста сербського походження.

Як повідомляє Одеська кіностудія, Бата Недич помер у віці 64 років після тривалої хвороби.

відео дня

Бата Недич брав участь у створенні серіалів "Лікар Філатов" та "Іванова, 45", документального фільму "Військовий кутюр’є", фільму "Дві правди" та історичного проєкту "Фільм для НЕПмана". Останню роботу планують завершити вже без участі режисера.

Помер Бата Недич / Фото Facebook/Бата Недич

"Бата жив своєю справою, вкладаючи в кожен кадр стільки любові та світла, що ними неможливо було не захопитися. Він умів закохувати в кіно кожного, хто опинявся поруч на знімальному майданчику", — йдеться в повідомленні студії.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше легендарного американського артиста, актора та співака Лайонела Річі терміново доставили до лікарні після того, як йому стало зле на сцені, і він раптово достроково завершив свій концерт.

Раніше також відома українська співачка Злата Огневич розповіла про те, як їй відмовив популярний український співак Віталій Козловський.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Бата Недич Бата Недич — український кінорежисер і кінопродюсер сербського походження. Він створив десятки серіалів, серед яких "Століття Якова", де в головних ролях знялися Роман Луцький та Станіслав Боклан. А також комедійний серіал "Село на мільйон". Крім того, Бата Недич став креативним продюсером фільму "Інший Франко".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред