Помер популярний український режисер і продюсер

Коротко:
- Що сталося з режисером
- Чим він прославився
Сьогодні, 26 червня, стало відомо про смерть українського режисера, продюсера та сценариста сербського походження.
Як повідомляє Одеська кіностудія, Бата Недич помер у віці 64 років після тривалої хвороби.
Бата Недич брав участь у створенні серіалів "Лікар Філатов" та "Іванова, 45", документального фільму "Військовий кутюр’є", фільму "Дві правди" та історичного проєкту "Фільм для НЕПмана". Останню роботу планують завершити вже без участі режисера.
"Бата жив своєю справою, вкладаючи в кожен кадр стільки любові та світла, що ними неможливо було не захопитися. Він умів закохувати в кіно кожного, хто опинявся поруч на знімальному майданчику", — йдеться в повідомленні студії.
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Про особу: Бата Недич
Бата Недич — український кінорежисер і кінопродюсер сербського походження. Він створив десятки серіалів, серед яких "Століття Якова", де в головних ролях знялися Роман Луцький та Станіслав Боклан. А також комедійний серіал "Село на мільйон". Крім того, Бата Недич став креативним продюсером фільму "Інший Франко".
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