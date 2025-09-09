Благав: Повалій у сльозах зізналася, хто просив її не зраджувати Україну

Найрідніша людина путіністки Повалій просила її змінити свій вибір.

Зрадниця України Таїсія Повалій відкрила сімейну таємницю про те, хто в перші дні повномасштабного вторгнення РФ просив її підтримати рідну країну і стати на бік добра. Зі сльозами на очах артистка розповіла про це росЗМІ.

Виявилося, що вмовляв співачку її єдиний син. У той момент він перебував із матір'ю в Москві і збирався летіти разом із нею до Києва. За словами Повалій, Денис благав її не вірити російській пропаганді і підтримати українців, але вона залишилася глухою до його прохань. Свій вибір співачка пояснила страхом, що в Україні на неї нібито чекала в'язниця.

"У Києві на мене чекало б дуже складне життя, і я могла б опинитися у в'язниці. Син Денис тоді говорив мені, що я повинна була висловитися за Україну, як усі тоді. Ми тоді були в Москві. Мені здавалося, що я одна була проти. Я говорила: "Ти знаєш мої принципи, і я ніколи не піду проти себе", - натиснула на жалість Повалій.

Таїсія Повалій - стосунки з сином / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Зрадниця додала, що попри розбіжності, вона "любить сина", але вважає його "обробленим" пропагандою. При цьому Повалій запевняє, що дозволяє Денису мати власну думку, хоча сподівається, що вона скоро зміниться.

"Знаю, що він прозріє. Його обробили. Я з ним цю тему не обговорювала. Не хочу занурюватися. Молюся за нього. Він уболіває за Україну, живе в Іспанії. Він займається музикою: пише і робить аранжування, співає. Дуже добрий. Але на нього мають негативний вплив мої вороги", - заявила путіністка.

Раніше Главред повідомляв, які наслідки чекали на Таїсію Повалій за зраду України. Співачка розповіла, скільки майна у неї відібрали і як вона починала життя з нуля в країні-агресорі РФ.

Також раніше повідомлялося, що єдиний син зрадниці України Таїсії Повалій музикант Денис Повалій, відомий своїми суперечливими заявами, веде спокійне життя за кордоном. В Instagram він поділився кадрами з Іспанії.

Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

