Легендарна українська актриса втратила чоловіка: що сталося

Українська актриса Лариса Кадочникова втратила свого коханого чоловіка.

https://glavred.net/starnews/legendarnaya-ukrainskaya-aktrisa-poteryala-muzha-chto-proizoshlo-10786679.html Посилання скопійоване

У актриси Кадочнікової помер чоловік / Колаж "Главред", фото: Вікіпедія, Instagram

Коротко:

Що сталося з чоловіком актриси

Що відомо про його хворобу

Популярна українська актриса Лариса Кадочникова втратила свого чоловіка.

Як повідомив Національний союз кінематографістів України у Facebook, після тривалої хвороби на 63-му році життя помер відомий адвокат і чоловік актриси Андрій Галь.

відео дня

У союзі кінематографістів повідомили про смерть чоловіка актриси / Скріншот

Раніше актриса сама розповіла про те, що її коханий чоловік серйозно хворий.

Кадочникова зізналася, що боротьба з недугою тривала чотири роки.

"Сумно про це говорити, але справа в тому, що мій чоловік Андрій Галь, адвокат, дуже серйозно захворів. І я бажаю йому лише одного – одужання. Це мій біль. Я його дуже люблю. Він дуже серйозно хворий. І я думаю лише про одне – щоб він жив, залишився таким же прекрасним і мужнім. А мені потрібна мужність", – говорила артистка.

У Спілці кінематографістів також висловили співчуття. "Висловлюємо щирі співчуття нашій колезі в цю важку годину. Ми поруч із вами, Ларисо Валентинівно, і поділяємо ваш біль. Вічна й світла пам’ять Андрія Михайловича", – написали у спілці.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що народна артистка та естрадна співачка Софія Ротару вперше за довгий час з'явилася в соціальних мережах.

Раніше також російська співачка Слава, яка підтримала військове вторгнення терориста Путіна в Україну та окупацію українського Криму, несподівано заговорила по-іншому.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Лариса Кадочникова Лариса Кадочникова - радянська та українська актриса театру і кіно. Народна артистка України, Народна артистка Російської Федерації, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред