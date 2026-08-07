Легендарна українська актриса втратила чоловіка: що сталося

Коротко:
- Що сталося з чоловіком актриси
- Що відомо про його хворобу
Популярна українська актриса Лариса Кадочникова втратила свого чоловіка.
Як повідомив Національний союз кінематографістів України у Facebook, після тривалої хвороби на 63-му році життя помер відомий адвокат і чоловік актриси Андрій Галь.
Раніше актриса сама розповіла про те, що її коханий чоловік серйозно хворий.
Кадочникова зізналася, що боротьба з недугою тривала чотири роки.
"Сумно про це говорити, але справа в тому, що мій чоловік Андрій Галь, адвокат, дуже серйозно захворів. І я бажаю йому лише одного – одужання. Це мій біль. Я його дуже люблю. Він дуже серйозно хворий. І я думаю лише про одне – щоб він жив, залишився таким же прекрасним і мужнім. А мені потрібна мужність", – говорила артистка.
У Спілці кінематографістів також висловили співчуття. "Висловлюємо щирі співчуття нашій колезі в цю важку годину. Ми поруч із вами, Ларисо Валентинівно, і поділяємо ваш біль. Вічна й світла пам’ять Андрія Михайловича", – написали у спілці.
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Про особу: Лариса Кадочникова
Лариса Кадочникова - радянська та українська актриса театру і кіно. Народна артистка України, Народна артистка Російської Федерації, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка.
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