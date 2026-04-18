Померла найтитулованіша зірка французького кінематографа

Олена Кюпелі
18 квітня 2026, 18:19
Стало відомо про смерть однієї з найвідоміших французьких актрис.
Померла французька акторка Наталі Байє
Померла французька акторка Наталі Байє / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

  • Від чого померла Наталі Байє
  • Чим вона прославилася

Одна з найвідоміших кінозірок Франції, Наталі Байє, померла у віці 77 років.

Як пише Бі-Бі-Сі, президент Еммануель Макрон заявив, що ця улюблена всіма зірка французького кіно була "актрисою, яку ми любили, про яку мріяли і з якою росли".

Чотириразова лауреатка премії "Сезар" — французького аналога "Оскара" — Байє знялася приблизно в 80 фільмах після яскравих ролей на початку 1970-х років.Її родина повідомила французькому інформаційному агентству AFP, що вона померла у своєму будинку в Парижі в п’ятницю ввечері від однієї з форм деменції.

Народившись у богемній родині художників у Нормандії в 1948 році, вона розпочала свою кар’єру як танцівниця, перш ніж зайнятися акторською діяльністю.

Як повідомляє Le Monde, Байє отримала свою першу роль у комедії Франсуа Трюффо 1973 року "Американська ніч" (у перекладі з французької "День за ніч"), одразу після закінчення театральної школи.

За свою п'ятдесятирічну кар'єру вона стала однією з найбільш титулованих актрис Франції. Свою першу премію "Сезар" вона отримала в 1981 році за роль другого плану в похмурій комедії Жан-Люка Годара "Кожен сам за себе" (Sauve qui peut (la vie).

У 1982 році вона знову була визнана найкращою актрисою другого плану, а наступного року — найкращою актрисою за фільми "Дивна справа" (Une Étrange Affaire) і "Баланс" (La Balance).

У 1999 році Байє була визнана найкращою актрисою на Венеціанському кінофестивалі за фільм "Порнографічний зв'язок" (Une Liaison Pornographique), який англійською мовою називається "Історія кохання" (An Affair of Love).

Про особу: Наталі Байє

Наталі Байє — французька акторка. Байє — чотириразова володарка премії "Сезар": за найкращу жіночу роль другого плану — у 1981 та 1982 роках, за найкращу жіночу роль у 1983 та 2006 роках.

У 2012 році вона була удостоєна почесної премії Магріт за кар'єру в кіно в цілому.

У 1996 році була членом журі кінофестивалю в Каннах, а в 2011 — президентом журі Фестивалю британського кіно в Дінарі.

У 2009 році вона стала кавалером ордена Почесного легіону, а в 2019 році була підвищена до звання офіцера.

Бай померла 17 квітня 2026 року в Парижі від наслідків деменції

