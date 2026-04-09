Тренди для прощання навесні 2026 року: Андре Тан назвав речі, що вийшли з моди

Дизайнер Андре Тан назвав головні тренди цієї весни, які вже втратили свою актуальність.

Андре Тан розповів, які речі стали антитрендами

Український дизайнер Андре Тан пояснив, які тренди вважатимуться немодними цієї весни 2026 року.

Про це він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Дивіться релс до кінця і дізнайтеся, з якими трендами ми прощаємося цієї весни і чому вони більше не в моді", — каже дизайнер.

Сатинові балетки

За словами дизайнера, по-перше варто відмовитися від сатинових балеток на зав'язках. Стиль ballet core — вже не актуальний, так само, як і гетри.

Сліп-топи

Також, за словами Андре Тана, у минуле відходять асиметричні сліп-топи з мереживом.

Овальні окуляри, як у Miu Miu

Дизайнер каже, що цього року вже не будуть модними овальні окуляри, як у "Miu Miu".

Штани-"алладіни"

Вони вже трохи втрачають свою актуальність, але, за словами дизайнера, їх ще можна носити цієї весни.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Андре Тан Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

