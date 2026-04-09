Тренди для прощання навесні 2026 року: Андре Тан назвав речі, що вийшли з моди

Коротко:
- Що вийшло з моди
- Що ще можна носити
Український дизайнер Андре Тан пояснив, які тренди вважатимуться немодними цієї весни 2026 року.
Про це він поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Дивіться релс до кінця і дізнайтеся, з якими трендами ми прощаємося цієї весни і чому вони більше не в моді", — каже дизайнер.
Сатинові балетки
За словами дизайнера, по-перше варто відмовитися від сатинових балеток на зав'язках. Стиль ballet core — вже не актуальний, так само, як і гетри.
Сліп-топи
Також, за словами Андре Тана, у минуле відходять асиметричні сліп-топи з мереживом.
Овальні окуляри, як у Miu Miu
Дизайнер каже, що цього року вже не будуть модними овальні окуляри, як у "Miu Miu".
Штани-"алладіни"
Вони вже трохи втрачають свою актуальність, але, за словами дизайнера, їх ще можна носити цієї весни.
Про особу: Андре Тан
Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.
