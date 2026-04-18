Рахунок на тижні: лікар прокоментував стан хворої на рак блогерки з РФ

Російський онколог поділився своїм баченням ситуації з блогеркою Лерчек, яка хворіє на рак.

Діти блогерки можуть залишитись самі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лерчек

Російська ведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім'я — Валерія Чекаліна), яка хворіє на рак шлунка четвертого ступеня, може не вилікуватися і померти за лічені тижні.

Як пишуть російські пропагандисти, за словами російського онколога, зараз стан ведучої залежить від того, наскільки відповідально Валерія підійде до лікування. Вона не повинна пропускати курси хіміотерапії, інакше нова маса ракових клітин зведе нанівець ефект від минулого етапу.

Раніше блогерка Лерчек втратила своє волосся / Скріншот Instagram/ler_chek

"Ракові клітини дуже чутливі до терапії. Отруту вводять в організм, і вона кілька годин циркулює в кровотоці, перш ніж розпастися. Оскільки клітина готова постійно ділитися або вже ділиться, то вона бере поживні речовини з кровотоку і отримує дозу отруйних речовин. А ось коли поділ відбувається повільно, то сплячі клітини на хімію не реагують, гинуть тільки активні і ефект нижчий", — каже онколог.

Він також додав, що якщо швидкість поділу ракових клітин випереджає дію хіміотерапії на організм, то все, за словами фахівця, закінчується сумно. "Рахунок на тижні і часто нічого не можна зробити", — підсумував лікар.

Зазначимо, що російська блогерка Лерчек страждає від четвертої стадії раку шлунка з метастазами в ноги, легені, мозок. Дівчина перебувала під домашнім арештом і не змогла вчасно пройти обстеження.

Зараз Валерія Чекаліна проходить курси променевої та хіміотерапії. Лікарі не дають позитивних прогнозів, а стан ведучої поступово погіршується.

Блогерка Лерчек тяжко хвора / Скріншот Instagram/ler_chek

Про особу: Лерчек Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.

