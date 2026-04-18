Виступ Джастіна Бібера визнали найгіршим на фестивалі: що він зробив

Джастін Бібер повернувся на сцену після перерви, проте тріумфу не сталося.

Джастін Бібер зганьбився своїм шоу

Після чотирирічної перерви в гастролях Джастін Бібер очолив головну сцену фестивалю Coachella. У суперечливому фрагменті шоу він підспівував відеороликам з YouTube, а часом і зовсім не співав.

Як пише Theconversation.com, глядачі та критики сперечалися про те, чи був виступ Бібера дотепним виразом ностальгії чи лінивим проявом неповаги.

Спірний фрагмент тривав близько 20 хвилин із 90-хвилинного сету.

Coachella відома своїми запрошеними гостями, і в інших частинах виступу Бібер вітав Діжона, Темса, Візкіда, MK.gee та Кіда Лароя. Більша частина сету проходила як типове фестивальне шоу.

Проте, були перші натяки на щось інше. Після виконання Speed ​​Demon Бібер подивився прямо в камеру, щоб звернутися до своєї аудиторії, а на гігантських екранах Coachella відображалася стрічка чату в прямому ефірі фестивалю.

Коли шоу наблизилося до 50 хвилин, Бібер знову звернувся до публіки: "Сьогодні особливий вечір, але я відчуваю, що ми повинні трохи розповісти вам про пісню. Ви пам'ятаєте цю пісню?"

Сидячи за ноутбуком, він набрав "baby" у пошуковому рядку YouTube, що відображався на екрані. З'явився відеокліп на його хіт 2010 року, і він підспівував, пропускаючи деякі рядки та беззвучно повторюючи інші.

Сучасні виступи все частіше супроводжуються фонограмами, але часто намагаються приховати цей факт. Після основного приспіву Бібер різко обірвав пісню і повернувся до теми "повернення в минуле": "Але як далеко в минуле можна зазирнути?" Він увімкнув пісню Favorite Girl 2009 року і знову проспівав поверх приспіву, перш ніж знову різко закінчити.

Швидко переходячи від одного хіта YouTube до іншого, Бібер вибачився лише один раз, не за фонограми, а за швидке закінчення пісні Confident 2013 року: "Вибачте, що обриваю, але це всього лише невеликі фрагменти".

Він виконав ранні кавер-версії пісень Кріса Брауна та Ne-Yo з YouTube, а потім свої комерційні хіти Sorry та Where Are Ü Now.

Кожні вихідні Coachella відвідують до 125 000 осіб. Фестиваль також транслюється в прямому ефірі для величезної міжнародної аудиторії: на YouTube-канал підписано 5,89 мільйона осіб.

Хто такий Джастін Бібер Джастін Бібер — канадський поп-R&B-співак, автор пісень, музикант, актор. За даними Вікіпедії, усього в світі продано понад 100 мільйонів примірників записів Бібера. 8 січня 2020 року Джастін Бібер повідомив, що вже два роки хворіє на хворобу Лайма (кліщовий бореліоз), її діагностували наприкінці 2019 року. Він також страждає на хронічну вірусну інфекцію (інфекційний мононуклеоз, що викликається вірусом Епштейна — Барр), яка впливає на шкіру, функції мозку, рівень енергії та здоров'я загалом. У нього також діагностовано синдром Рамсі-Ханта 2 типу, і половина його обличчя паралізована. Він скасував численні концерти та виступи через цей стан. Неясно, скільки часу знадобиться Біберу, щоб достатньо відновитися для виступу.

