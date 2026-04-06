Помер 'хрещений батько деніму' — засновник бренду Diesel Адріано Голдшмід

Адріано Голдшмід мав величезний вплив на популяризацію джинсового одягу.

Італійський дизайнер та засновник брендів Diesel і Gap Адріано Голдшмід помер у неділю, 5 квітня. Йому було 82 роки.

У Голдшміда залишилися вдова Мікела та доньки Гленда і Марта, остання з яких продовжує дизайнерську справу батька. Марта "Голді" повідомила, що батько помер після десятирічної боротьби з раком, про яку він не розповідав громадськості.

Адріано залишався при свідомості до самого кінця — давав останні вказівки, що стосувалися його роботи та людей, якими він себе оточив. "Рак не такий гучний, як зазвичай вважають. Він терплячий. Він методичний. Він розбиває людину на шматочки й змушує спостерігати, як кожен із них зникає. Але все ж батько не зламався. Він зустрів хворобу так само, як і все на своєму шляху. Не боявся. Не здавався. А тихо, з непохитною силою, яка не потребує додаткового пояснення. Спостерігати за тим, як він дає відсіч хворобі, приносило мені найбільшу в моєму житті гордість. І найглибший біль", — написала Марта Голдшмід.

Адріано Голдшмід стояв біля витоків моди на джинсовий одяг — з речей для робітничого класу він створив фешн-шедеври, які значно змінили сучасне розуміння стилю та зручності. Дизайнера приваблювала багатофункціональність та екологічність тканини, яка за багатьма показниками перевершувала своїх більш "примхливих" колег.

