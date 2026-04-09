Помер відомий український артист і поет Ярослав Чорногуз

Сьогодні, 9 квітня, стало відомо про те, що 8 квітня на 63-му році життя помер український громадський діяч, поет і бандурист Ярослав Чорногуз.
Про це повідомила дочка артиста на своїй сторінці у Facebook. Вона також написала, що з батьком у неї були непрості стосунки, але він її підтримував.
"Сьогодні пішов з життя мій тато, Ярослав Чорногуз. У віці 62 років. Поет, бандурист, артист, надзвичайно освічена багатогранна творча людина, яка зробила свій внесок в українську культуру любов’ю до народної музики, кобзарського мистецтва та історії. У нас з ним були непрості стосунки, але він підтримував мене. Був людиною вірною своєму шляху", — йдеться в її дописі.
Дочка артиста також повідомила, що він хотів би бути похованим на Байковому кладовищі, поруч зі своїми батьками.
Про особу: Ярослав Чорногуз
Ярослав Чорногуз — український поет, музикант (кобзар-бандурист), артист Національної заслуженої каплиці бандуристів України ім. Г. Майбороди, лауреат поетичного конкурсу, пісенного фестивалю, літературної премії.
