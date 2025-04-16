Помер зірка російських кримінальних серіалів

Коротко:
- Хто повідомив про смерть актора
- Чим він прославився
У терористичній Росії, яка обстрілює мирну Україну, помер актор, який прославився завдяки своїм ролям у кримінальних серіалах Володимир Герасимов.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, на рахунку в актора було понад 240 робіт у кіно та серіалах.
Про смерть актора повідомили колеги 74-річного Герасимова, але не назвали причину його смерті.
"Сьогодні на 75-му році життя нас покинув Володимир Герасимов - радянський і російський актор кіно та озвучування. Його голосом говорять багато кіноперсонажів. Світла пам'ять! На жаль, наступного літа так і не побачимося, дядьку Стен", - таке повідомлення з'явилося в групі "(RHS) Red Head Sound - Переклад і Озвучування".
Крім усього іншого, на рахунку Володимира Макаровича велика кількість ролей у кіно та серіалах. Свого часу він грав у таких проєктах, як "Далекобійники", "Мент у законі", "Перевізник" і багатьох інших.
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