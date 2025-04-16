Помер зірка російських кримінальних серіалів

Герасимов прославився ролями в "ментовських" російських серіалах.

https://glavred.net/starnews/umer-zvezda-rossiyskih-kriminalnyh-serialov-10656659.html Посилання скопійоване

Помер Герасимов / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Хто повідомив про смерть актора

Чим він прославився

У терористичній Росії, яка обстрілює мирну Україну, помер актор, який прославився завдяки своїм ролям у кримінальних серіалах Володимир Герасимов.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, на рахунку в актора було понад 240 робіт у кіно та серіалах.

відео дня

Про смерть актора повідомили колеги 74-річного Герасимова, але не назвали причину його смерті.

Помер Володимир Герасимов / Фото Стархіт

"Сьогодні на 75-му році життя нас покинув Володимир Герасимов - радянський і російський актор кіно та озвучування. Його голосом говорять багато кіноперсонажів. Світла пам'ять! На жаль, наступного літа так і не побачимося, дядьку Стен", - таке повідомлення з'явилося в групі "(RHS) Red Head Sound - Переклад і Озвучування".

Помер Володимир Герасимов / Фото Стархіт

Крім усього іншого, на рахунку Володимира Макаровича велика кількість ролей у кіно та серіалах. Свого часу він грав у таких проєктах, як "Далекобійники", "Мент у законі", "Перевізник" і багатьох інших.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше також стало відомо про те, що в терористичній Росії помер репер Паша Технік. Лікарі боролися за його життя кілька днів, але він не впорався.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред