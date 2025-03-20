Пропагандистка Симоньян повідомила про найстрашніше

Коротко:
- Що сталося з Тиграном Кеосаяном
- Що повідомила Симоньян
Російський режисер, телеведучий і чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян, який пережив клінічну смерть, перебуває в комі, так і не прийшов до тями.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, путіністка й українофобка Симоньян каже, що зараз триває найстрашніший час її життя. "Страшнішого за те, що зараз відбувається в моєму житті, нічого не було", - зазначила вона.
Раніше путіністка, яка ненавидить Україну і має нести відповідальність за смерті людей і дітей так само, як і терорист Путін, говорила, що збирається вести програму замість свого вмираючого чоловіка.
Також на початку року вона повідомила, що російський режисер і телеведучий Тигран Кеосаян опинився на лікарняному ліжку через проблеми з серцем і перебуває в комі.
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Як раніше писав Главред, Кеосаян потрапив до лікарні наприкінці грудня. Його стан лікарі оцінюють як вкрай важкий. "Раніше - у 2008 і 2010 роках - у Кеосаяна було два інфаркти", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Главред писав про те, що його дружина і оскаженіла пропагандистка Маргарита Симоньян закликала молиться за свого чоловіка-путініста, з яким вони разом закликали вбивати мирних українців, захоплювати суверенні території і продовжувати війну.
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Симоньян, Путін і "людожери": контекст
20 грудня російська пропагандистка і головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян під час церемонії нагородження перед телекамерами подякувала лідеру нацистської Росії Володимиру Путіну за всі розв'язані Росією в останні десятиліття війни. Одну з головних російських пропагандисток Володимир Путін нагородив орденом.
"Багато років працюю під вашим керівництвом і завжди хотіла сказати. Мені здається, зараз найкращий момент. Спасибі вам за те, що ви мочите людожерів", - сказала Симоньян із трибуни.
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