У РФ закльовували дружину Преснякова: що вона вчудила

Коротко:
- Що зробила дружина Преснякова
- Чому не неї накинулися росіяни
У терористичній Росії взялися за дружину сина російського співака Володимира Преснякова та онука співачки Алли Пугачової Альону.
Виявляється, дівчина не пройшла скрепний дрес-код і нарвалася на критику "праведних" росіян. Зокрема, виявилося, що в деякі ресторани не можна ходити в занадто відкритих топах, навіть незважаючи на спеку.
Дивно, що дівчину не змусили вдягнути кокошник або покрити голову, щоб уже зовсім "було прийнято".
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився у шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.
А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.
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Про персону: хто такий Микита Пресняков?
Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.
Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.
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