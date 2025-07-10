У РФ закльовували дружину Преснякова: що вона вчудила

Дівчина не пройшла скріпний дрес-код і нарвалася на критику.

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Дружину Преснякова захейтили в мережі / Колаж Главред, фото Instagram/npresnyakov

Коротко:

Що зробила дружина Преснякова

Чому не неї накинулися росіяни

У терористичній Росії взялися за дружину сина російського співака Володимира Преснякова та онука співачки Алли Пугачової Альону.

Виявляється, дівчина не пройшла скрепний дрес-код і нарвалася на критику "праведних" росіян. Зокрема, виявилося, що в деякі ресторани не можна ходити в занадто відкритих топах, навіть незважаючи на спеку.

відео дня

Пропагандисти 7Днів обурені одягом дружини Преснякова / Скріншот 7Днів

Дивно, що дівчину не змусили вдягнути кокошник або покрити голову, щоб уже зовсім "було прийнято".

Дружина Преснякова розлютила росіян / Фото 7Днів

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився у шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.

А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.

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Про персону: хто такий Микита Пресняков? Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.

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