Приїде: син Преснякова повідомив про важливе рішення

Коротко:
- Про що повідомив співак Пресняков
- Чого він чекає від свого сина Микити
Російський співак Микита Пресняков, який виїхав із РФ жити в США на початку повномасштабної війни в Україні, збирається зустрітися зі своїм батьком, російським співаком Володимиром Пресняковим.
Як пишуть російські пропагандисти, 34-річний Микита від союзу з Крістіною Орбакайте, виїде зі США і зустрінеться зі своїм батьком. Однак зробить це не в терористичній Росії, а в європейській Іспанії.
За словами Преснякова-старшого, життя в різних країнах негативним чином не відбивається на їхніх стосунках. "Ми спілкуємося, і він приїде зараз до нас в Іспанію. Ну, як зазвичай, ми зустрічаємося там", - пояснив музикант.
На запитання про те, чи хоче артист онуків, він вирішив відповісти жартом. "Я думаю, можливо, і є, син просто не говорить", - зазначає співак.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився у шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.
А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.
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Хто такий Володимир Пресняков?
Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор.
У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".
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