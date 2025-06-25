Приїде: син Преснякова повідомив про важливе рішення

Співак Володимир Пресняков повідомив про те, коли і за яких умов зустрінеться із сином.

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Микита Пресняков, Володимир Пресняков / Колаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/, скріншот

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Про що повідомив співак Пресняков

Чого він чекає від свого сина Микити

Російський співак Микита Пресняков, який виїхав із РФ жити в США на початку повномасштабної війни в Україні, збирається зустрітися зі своїм батьком, російським співаком Володимиром Пресняковим.

Як пишуть російські пропагандисти, 34-річний Микита від союзу з Крістіною Орбакайте, виїде зі США і зустрінеться зі своїм батьком. Однак зробить це не в терористичній Росії, а в європейській Іспанії.

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Нікіта Пресняков з дружиною / фото: instagram.com, Нікіта Пресняков

За словами Преснякова-старшого, життя в різних країнах негативним чином не відбивається на їхніх стосунках. "Ми спілкуємося, і він приїде зараз до нас в Іспанію. Ну, як зазвичай, ми зустрічаємося там", - пояснив музикант.

Преснякови виховують двох спільних дітей / фото: instagram.com, Володимир Пресняков

На запитання про те, чи хоче артист онуків, він вирішив відповісти жартом. "Я думаю, можливо, і є, син просто не говорить", - зазначає співак.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився у шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.

А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.

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Хто такий Володимир Пресняков? Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор.

У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".

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