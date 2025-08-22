Не вистачає грошей: чоловік Тодоренко поскаржився на їхній шлюб

Чоловік Тодоренко повідомив про те, що їм не вистачає грошей, як і "звичайним людям".

Запроданка Тодоренко поскаржилася на лікарів / Колаж Главред, фото Телеграм, Тодоренко

Коротко:

Про що розповів чоловік Тодоренко

З якими труднощами стикається пара

Чоловік зрадниці України Регіни Тодоренко, колишній наркозалежний Влад Топалов повідомив, що у них не все гладко в шлюбі.

Ба більше, як пишуть російські пропагандисти, за словами Топалова, їм із Тодоренко не вистачає грошей. "У нас точно так само, як у всіх, бувають проблеми - бракує грошей, бракує здоров'я, не те приготувала, не так прокинувся, хропеш, від тебе смердить, пізно прийшов, де ти був, а ти де була, ти чого не береш слухавку, до тебе неможливо додзвонитися... Ми звичайні люди і багато чого не вміємо", - підкреслив 39-річний Топалов.

Нещодавно Тодоренко намилила рот синові / Фото Instagram/reginatodorenko

Також зрадниця Тодоренко не стала приховувати, що поява на світ первістка стала для них із Владом справжнім випробуванням на міцність. Тоді вони звернулися по допомогу до фахівця, щоб зберегти сім'ю.

Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

Про персону: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

