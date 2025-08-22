Рус
Не вистачає грошей: чоловік Тодоренко поскаржився на їхній шлюб

Олена Кюпелі
22 серпня 2025, 15:34оновлено 22 серпня, 17:58
Чоловік Тодоренко повідомив про те, що їм не вистачає грошей, як і "звичайним людям".
Чоловік зрадниці України Регіни Тодоренко, колишній наркозалежний Влад Топалов повідомив, що у них не все гладко в шлюбі.

Ба більше, як пишуть російські пропагандисти, за словами Топалова, їм із Тодоренко не вистачає грошей. "У нас точно так само, як у всіх, бувають проблеми - бракує грошей, бракує здоров'я, не те приготувала, не так прокинувся, хропеш, від тебе смердить, пізно прийшов, де ти був, а ти де була, ти чого не береш слухавку, до тебе неможливо додзвонитися... Ми звичайні люди і багато чого не вміємо", - підкреслив 39-річний Топалов.

Також зрадниця Тодоренко не стала приховувати, що поява на світ первістка стала для них із Владом справжнім випробуванням на міцність. Тоді вони звернулися по допомогу до фахівця, щоб зберегти сім'ю.

Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

Про персону: Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Як не переплатити за автоцивілку у 2025 році: 5 законних способів заощадити на страховці новости компании

09:53

Як вибрати стиглий кавун: треба звернути увагу на одну єдину ознакуВидео

09:40

Чому Нікіта Пресняков розлучився з дружиною насправді: "Недостатньо"

