Запроданка Тодроренко поділилася подробицями свого фізіологічного стану.

Регіна Тодоренко / колаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Колись українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, а нині зрадниця України, заговорила про невиліковну хворобу.

Зокрема, на своїй сторінці в Телеграм, зрадниця написала про те, що їй подарували діабет 2-го типу. Виявилося, що запродані подарували спеціальний генетичний тест на ризики захворювання.

Тодоренко також поділилася подробицями свого ДНК. "Тепер я зрозуміло, чому мені не хочеться того самого келиха вина і викурити сигаретку. Знаю, чому почуваюся погано від кави на коров'ячому молоці. Мій кишечник не збирається більше засвоювати тваринне молоко, воно погано розщеплюється", - ділиться фізіологічними подробицями ведуча.

За словами колись популярної телеведучої, вона тепер знає, чому їй не підходять силові тренування і яким спортом їй потрібно займатися.

Влад Топалов із батьком та Сергієм Лазарєвим / Фото novochag.ru

Особисте життя Регіни Тодоренко

Регіна Тодоренко вийшла заміж за співака Влада Топалова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, 2018 року. Пара виховує двох синів і зараз в очікуванні третьої дитини. У ЗМІ часто з'являються чутки про те, що подружжя свариться через непростий характер Топалова.

Залежність Топалова

Із січня 2004 року, коли йому було 18 років, протягом 4 років чоловік Тодоренко вживав наркотики і перебуває в стані боротьби із залежністю. Це стало причиною проблем зі здоров'ям, сварки з батьком і непрямою причиною розпаду групи "Smash!!!".

Зазначимо, як повідомляв Главред, у Мережі з'явилося фото Софії Ротару з шанувальником, який показав, який вона має зблизька вигляд без обробки знімка. Судячи з підпису публікації, кадр було зроблено 22 серпня в Києві.

А також Божена Ринська заявила, що захворіла на ковід через співака Валерія Меладзе. Також вона підкреслила, що мала квиток на концерт артиста, але не змогла бути присутньою через хворобу.

Про персону: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

