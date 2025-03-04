"Пристрасть - не вічна": Тоня Матвієнко заговорила про стосунки з Мірзояном

Тоня Матвієнко поділилася про романтику і пристрасть у своїй парі з Мірзояном.

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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян вже давно разом/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Коротко:

Над якими почуттями працюють Мірзоян і Матвієнко

Що їх розлучає на час

Українська відома співачка Тоня Матвієнко розповіла про особисті переживання, що стосуються їхніх стосунків зі співаком і артистом Арсеном Мірзояном.

Як розповіла вона у програмі "Ближче до зірок", романтика більше не є пріоритетом для стосунків пари. Ба більше, незважаючи на те, що пара не любить ділиться особистими проблемами, співачка говорить про пристрасть.

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За її словами, пристрасть у стосунках не може бути вічною. "Пристрасть, вона не може бути вічною. Тому треба колись загасити цей вогник, а потім знову розпалити. Ми так робимо", - зазначила співачка.

Так само вважає і чоловік Матвієнко - Арсен Мірзоян. За його словами, у пари дійсно мало часу на особисте. "Музикант повинен приїхати саме туди. Усі ми розуміємо, що це небезпечно, але треба позбутися цього ефекту бабака. Ну, воно так і є. У Тоні концерти, а я на фронті буваю", - поділився він.

Раніше Тоня Матвієнко вже говорила про стосунки з Арсеном Мірзояном.

Матвієнко зізналася, що тоді з чоловіком виконала величезну роботу над їхніми стосунками.

"Навіть під час війни стосунки залишаються стосунками - їх потрібно підтримувати. Це велика робота. Навіть коли ми на гастролях окремо, з Арсеном завжди ділимося моментами дня: надсилаємо фото, відео, показуємо, де перебуваємо, які в нас готелі, номери, сцени. Обмінюємося навіть такими деталями, як їжа. Це допомагає відчувати зв'язок незалежно від відстані. Мені здається, що час, проведений окремо, теж може зблизити. Коли ми не разом, з'являється можливість скучити одне за одним, і це тільки зміцнює стосунки", - розповіла тоді співачка.

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Раніше Главред повідомляв, що Арсен Мірзоян відверто заговорив про зради в шлюбі з Тонею Матвієнко. Артист зізнався: і він, і його дружина дуже ревниві, але у них є свій спосіб справлятися з цим.

Також Тоня Матвієнко розповіла, чи відпустить Арсена Мірзояна, який активно займається волонтерством і дає благодійні концерти, на фронт.

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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - історія стосунків Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилися на першому сезоні українського музичного проєкту "Голос країни" 2011 року. На момент початку роману (2013 рік) з Матвієнко Мірзоян був одружений. Він розлучився заради Тоні, і став будувати сім'ю вже з новою коханою. У січні 2016 року в артистів народилася дочка Ніна. У 2017 році пара зіграла весілля.

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