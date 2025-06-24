Розставили крапки над "і"; Мірзоян і Матвієнко показали "виворіт" стосунків

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко поділилися тим, що відбувається у них у родині.

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Арсен Мірзоян розкрив правду про сім'ю / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Що відбувається у шлюбі Мірзояна і Матвієнко

Що розповів сам Арсен Мірзоян

Українські відомі артисти та подружжя Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко, які не приховують, що в них бувають сварки, своєрідно "розставили крапки над і" і відкрили "виворіт" своїх стосунків у новому кліпі.

Як пише Таблоїд, частина зйомок відбулася під час нещодавнього виступу Мірзояна на сцені столичного Жовтневого палацу.

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Мірзоян розповів про стосунки / Фото скріншот

Сам співак сказав зі сцени, що про їхнє подружжя ходить чимало пліток. "Сам факт уваги до наших персон з боку жовтої преси не може не тішити. Щоб там не писали, нам удвох прикольно", - зізнався співак.

Мірзоян розповів про стосунки / Фото скріншот

Артист також додав, що в парі у них обидва - дуже емоційні.

"Ми обидва дуже емоційні, і завдяки цій пристрасті живе наше кохання. Про темперамент таких стосунків кажуть - італійська сім'я. Ця пісня - це трохи крапок над "і", - додав він.

Мірзоян розповів про стосунки / Фото скріншот

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