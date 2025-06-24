Розставили крапки над "і"; Мірзоян і Матвієнко показали "виворіт" стосунків

Коротко:
- Що відбувається у шлюбі Мірзояна і Матвієнко
- Що розповів сам Арсен Мірзоян
Українські відомі артисти та подружжя Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко, які не приховують, що в них бувають сварки, своєрідно "розставили крапки над і" і відкрили "виворіт" своїх стосунків у новому кліпі.
Як пише Таблоїд, частина зйомок відбулася під час нещодавнього виступу Мірзояна на сцені столичного Жовтневого палацу.
Сам співак сказав зі сцени, що про їхнє подружжя ходить чимало пліток. "Сам факт уваги до наших персон з боку жовтої преси не може не тішити. Щоб там не писали, нам удвох прикольно", - зізнався співак.
Артист також додав, що в парі у них обидва - дуже емоційні.
"Ми обидва дуже емоційні, і завдяки цій пристрасті живе наше кохання. Про темперамент таких стосунків кажуть - італійська сім'я. Ця пісня - це трохи крапок над "і", - додав він.
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