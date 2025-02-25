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"Суперечки трапляються часто": Матвієнко зізналася, як справляється з Мірзояном

Анна Підгорна
25 лютого 2025, 22:30
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Тоня Матвієнко поділилася своїм "антикризовим" рецептом.
Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко розповіла, як залагоджує суперечки з Арсеном Мірзояном / колаж: Главред, фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Що розповіла Тоня Матвієнко:

  • Як співачка будувала стосунки з Арсеном Мірзояном на відстані
  • Яким чином залагоджує суперечки з чоловіком

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян разом уже близько 14 років. На початку повномасштабної війни, артистам, як і тисячам інших українських родин, довелося вчитися будувати стосунки на відстані. У коментарі для ТСН.ua Матвієнко зізналася, що тоді з чоловіком виконала величезну роботу над їхніми стосунками.

"Навіть під час війни стосунки залишаються стосунками – їх потрібно підтримувати. Це велика робота. Навіть коли ми на гастролях окремо, з Арсеном завжди ділимося моментами дня: надсилаємо фото, відео, показуємо, де перебуваємо, які у нас готелі, номери, сцени. Обмінюємося навіть такими деталями, як страви, які куштуємо. Це допомагає відчувати зв'язок, незалежно від відстані. Мені здається, що час, проведений окремо, теж може зближувати. Коли ми не разом, з’являється можливість скучити одне за одним, і це тільки зміцнює стосунки", - розповіла співачка.

відео дня

Однак вона не приховує - буває, що і їхню пару штормить. І Тоня, і Арсен - люди вперті, і можуть навіть посперечатися. Але в їхньому спілкуванні завжди є місце для компромісу.

"Ой, ми обоє вперті! Я – Овен, він – Телець, тож суперечки між нами трапляються часто. З боку це може мати вигляд сварки, але насправді ми просто постійно дискутуємо. Як вирішуємо? По-різному: інколи поступаюся я, інколи він. Миримося, знаходимо компроміси – це нормально. Конфлікти бувають у всіх", - розкрила свій рецепт сімейного щастя Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко
Хто така Тоня Матвієнко / інфографіка: Главред

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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - історія стосунків

Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилися на першому сезоні українського музичного проєкту "Голос країни" 2011 року. На момент початку роману (2013 рік) з Матвієнко Мірзоян був одружений. Він розлучився заради Тоні, і став будувати сім'ю вже з новою коханою. У січні 2016 року в артистів народилася донька Ніна. У 2017 році пара зіграла весілля.

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