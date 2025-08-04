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"Надзвичайно складно і боляче": Денисенко зізналася, хто став ініціатором її розлучення

Анна Підгорна
4 серпня 2025, 20:33
321
Наталці Денисенко складно прийняти факт, що вона та Андрій Федінчик більше не пара.
Наталка Денисенко, Андрій Федінчик
Наталка Денисенко розлучення - акторка розкрила деталі розставання з Андрієм Федінчиком / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Читайте більше:

  • Хто першим поставив крапку у стосунках
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Українська акторка Наталка Денисенко перестала приховувати своє розлучення з актором і воїном Андрієм Федінчиком. Пара була у шлюбі вісім років, у них росте спільний син.

Хоча розлучилися артисти ще в травні 2025 року, відкрито заговорити про це Наталка змогла лише зараз. В інтерв'ю для Playboy вона розповіла, що сама стала ініціатором розриву з Федінчиком.

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Проте розлуку з тепер уже колишнім чоловіком Денисенко переносить важко, адже довгі роки він був для неї найближчою людиною. "Думаю, що я ще досі проживаю цей досвід, тому зовсім не ділилась цим в мережі. Це надзвичайно складно і боляче, хоч і розлучення було моєю ініціативою. Емоційно дуже складно прийняти той факт, що ми більше не разом. Ми прожили разом десять років, а це ціле життя. І просто викреслити людину з пам’яті, перестати щось відчувати або "перестрибнути" в нові стосунки — неможливо. І в цьому немає драми зовсім, це повага до нашого спільного минулого, а воно було чудовим", - каже акторка.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик
Наталка Денисенко розлучення - акторка розкрила деталі розставання з Андрієм Федінчиком / instagram.com/natalka_denisenko

Тепер Наталка та Андрій вибудовують нові стосунки - вони підтримують зв'язок для комфортного життя їхнього сина. "Сьогодні намагаюся будувати максимально здорові стосунки з Андрієм — як з людиною, яка була і залишається для мене дуже важливою. Бо навіть якщо ми більше не разом, він — батько мого сина, а це нерозривний зв’язок на все життя. Ми часто бачимося, разом виховуємо сина. Для мене дуже важливо, аби малий Андрійко не відчував втрати, адже ми з татом дуже сильно його любимо і завжди будемо поруч", - зазначає вона.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином
Наталка Денисенко розлучення - акторка розкрила деталі розставання з Андрієм Федінчиком / instagram.com/natalka_denisenko

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Також українська ведуча Леся Нікітюк показала сина. Малюк з'явився на світ у середині червня, і зараз вперше у своєму житті відпочиває зі своєю мамою на морі.

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Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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