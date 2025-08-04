Притула став батьком учетверте і показав перші фото дитини - хто народився

Сергій Притула особисто повідомив радісну звістку.

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Сергій Притула - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Сергій Притула

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Сергій Притула приховував вагітність дружини

Що він написав про народження новонародженого сина

Відомий український громадський діяч, волонтер і засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів про народження четвертої дитини.

На своїй сторінці в Instagram волонтер поділився новиною, хоча вагітність дружини Катерини Сопельник приховував.

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Виявляється, хлопчик народився ще 1 серпня, а назвали його Марком.

"Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п'ятеро дітей... Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Поряд з тим, для мене поява Марко, як і будь-якої іншої дитини в Україні, на світ - це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів", - написав Сергій.

Сергій Притула із сином / фото: скрін instagram.com, Сергій Притула

Також він уточнив, що пологи у Катерини пройшли легко і в цей час не було обстрілів, тому й хвилювань було менше.

"Дякую Катрусі за здійснення спільної мрії та відновлення балансу хлопчиків і дівчаток у нашій родині. Лікарям за чуйність і дбайливість. Марку за те, що не створював мамі клопоту під час пологів. Щиро дякую Силам Оборони України за захист нового життя", - додав Притула.

Сергій Притула з Марком / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Діти Сергія Притули

У Сергія вже четверо дітей: від колишньої дружини Юлії Андрейчук волонтер має 16-річного сина Дмитра, а от у другому шлюбі з Катериною в нього народилися доньки Соломія, Стефанія, а також син Марко.

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Про персону: Сергій Притула Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".

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