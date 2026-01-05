"Страшна свиня": Христина Соловій різко розкритикувала себе у стосунках

Соловій визнає, що з нею буває дуже непросто.

Христина Соловій особисте життя - співачка зізналася, як поводиться у стосунках / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

У Христини Соловій зараз таємний роман

Зірка зізналася, чим дратує свого партнера

У 2024 році в української співачки Христини Соловій були творчі та романтичні стосунки з письменником і музикантом Сергієм Жаданом. Після їхнього розставання зірка воліє мовчати про особисте.

Лише в грудні 2025 року Соловій зізналася, що не самотня. У її житті є "саме та людина", але забігати наперед не поспішає. Себе Христина вважає "дуже незручною", і в бесіді з Люкс ФМ зізналася, чим саме дратує своїх партнерів.

"Я, по-перше, у побуті страшна свиня. Я щойно залишила просто Армагеддон після себе. Я постійно запізнююся. А ще люблю прибрехати, я патологічна брехуха", - заявила артистка.

Христина Соловій особисте життя - співачка зізналася, як поводиться у стосунках / фото: instagram.com/luxfm.life

Про персону: Христина Соловій Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

