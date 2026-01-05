Рус
"Страшна свиня": Христина Соловій різко розкритикувала себе у стосунках

Анна Підгорна
5 січня 2026, 20:33
Соловій визнає, що з нею буває дуже непросто.
Христина Соловій
Христина Соловій особисте життя - співачка зізналася, як поводиться у стосунках / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Коротко:

  • У Христини Соловій зараз таємний роман
  • Зірка зізналася, чим дратує свого партнера

У 2024 році в української співачки Христини Соловій були творчі та романтичні стосунки з письменником і музикантом Сергієм Жаданом. Після їхнього розставання зірка воліє мовчати про особисте.

Лише в грудні 2025 року Соловій зізналася, що не самотня. У її житті є "саме та людина", але забігати наперед не поспішає. Себе Христина вважає "дуже незручною", і в бесіді з Люкс ФМ зізналася, чим саме дратує своїх партнерів.

відео дня

"Я, по-перше, у побуті страшна свиня. Я щойно залишила просто Армагеддон після себе. Я постійно запізнююся. А ще люблю прибрехати, я патологічна брехуха", - заявила артистка.

Христина Соловій
Христина Соловій особисте життя - співачка зізналася, як поводиться у стосунках / фото: instagram.com/luxfm.life

Христина Соловій

Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

