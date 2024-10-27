Спершу познайомився з її декольте: у Дженніфер Еністон новий роман - ЗМІ

Уперше за останні 6 років у пресу просочилися чутки про нові стосунки "Рейчел Грін".

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Дженніфер Еністон новини - Дженніфер Еністон приписують новий роман / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська акторка, режисер і продюсер Дженніфер Еністон офіційно самотня з 2018 року. Два її шлюби, з акторами Бредом Піттом і Джастіном Теру, закінчилися розлученнями, а про романи Джен розповідає неохоче.

Втім, за неї це роблять інсайдери. Так видання Radar online отримало інформацію з близького оточення акторки, що вона зараз перебуває на порозі нових стосунків.

Еністон має взаємний інтерес із пластичним хірургом, який раніше брав участь у корекції її грудей. Інформатори зазначають, що на прийом до лікаря вона тепер іде з великим бажанням.

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"Кажуть, що в клініці, яку вона відвідує, є хлопець, який дуже схвилював Джен. Це одна з головних причин, чому вона йде на процедури з радістю, бо в неї є шанс побачити його", - цитує джерело видання.

Утім, навіть голлівудські папараці поки що не з'ясували особу таємничого обранця Джен. Для цього артистка докладає максимум зусиль - за 36 років на екранах Еністон досконало опанувала навичку таємничості.

"Джен дуже загадкова в цьому питанні. Вона відвідує кілька різних місць на Східному і Західному узбережжях, тому трохи складно з'ясувати, хто саме цей хлопець", - каже інсайдер.

Хто така Дженніфер Еністон? Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

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