Аль Пачіно пережив спробу викрадення

Зірка "Хрещеного батька" та "Обличчя зі шрамом" поділився моторошною історією.

https://glavred.net/stars/al-pachino-perezhil-popytku-pohishcheniya-10607072.html Посилання скопійоване

Аль Пачіно новини - Аль Пачіно розповів, як його ледь не викрали на вулиці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

84-річний актор Аль Пачіно схоже навіть не замислюється над тим, щоб залишати зоряний Олімп: тільки за останній рік він знявся у двох картинах, а одна з найгарячіших тем для обговорення в таблоїдах - його роман із молодою дівчиною та вельми пізнє батьківство. До того ж нещодавно в артиста вийшли мемуари під назвою "Сонні Бой" (Sonny Boy - прим. редактора).

У них Пачіно ділиться різними історіями з життя, якими раніше ділився лише з найближчими. Одну з таких переказує видання People.

Після виходу фільму "Хрещений батько" (1972) Аль Пачіно прокинувся великою зіркою. Однак картина принесла йому не тільки першу номінацію на "Оскара", а й неприємності, головна з яких полягала в його впізнаваності.

відео дня

Так, згадує актор, невдовзі прем'єри він зайшов до бару пропустити по стаканчику, однак трохи переборщив. На вулиці він не міг зорієнтуватися, в якому готелі зупинився, і де той знаходиться.

Тоді перед Пачіно зупинився автомобіль - за кермом була дівчина, яка люб'язно запропонувала його підвезти куди потрібно. Однак скоро навіть у нетверезому стані артист зрозумів, що вони їдуть у неправильному напрямку.

"Поки ми їхали, навіть у своєму нетверезому стані я зрозумів, що вона не везе мене туди, де я зупинився. Я сказав їй: "Що тут відбувається?" І вона прямо сказала: "Я викрадаю тебе". Я був п'яний, але був готовий вистрибнути з машини на ходу", - згадує Аль Пачіно.

Утім, стрибки йому не знадобилися. Помітивши, як він намагається відчинити двері, його "викрадачка" мовчки згорнула на правильний шлях.

Особисте життя Аль Пачіно Попри те, що Аль Пачіно говорить про своє особисте життя мало, а частіше намагається його навіть приховати, статусу голлівудського ловеласа він не втрачає навіть у своєму елегантному віці. Актор ніколи не був одружений, і мав безліч романів - з Джилл Клейберг, Дайан Кітон, Мартою Келлер, Кетлін Квінлан,Тьюсдей Велд, Деброю Вінгер, Мішель Пфайффер, Беверлі Д'Анджело, Люсілою Сола, Яною Террант, Ліндалл Гоббс, Кім Бесінгер тощо. У Аль Пачіно четверо дітей, які, за його словами, "найкраще, що з ним траплялося" - Джулія Марія Пачіно (1989), Антон Джеймс та Олівія Роуз Пачіно (2001), Роман Пачіно (2023).

Голлівуд - останні новини:

Раніше американська співачка, акторка і бізнесвумен Дженніфер Лопес уперше заговорила про розлучення з Беном Аффлеком - їхній шлюб тривав менше двох років, а розрив став справжнім ударом для артистки.

Також стало відомо, що 94-річний Клінт Іствуд знайшов собі нову подругу всього за 78 днів після смерті коханої, у фактичному шлюбі з якою він перебував протягом останніх 10 років.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред