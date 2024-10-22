У фаті та білій сукні: Брітні Спірс вчетверте вийшла заміж

Американська поп-діва Брітні Спірс була одружена тричі: один шлюб тривав лише 55 годин, інший - закінчився зовсім нещодавно після серії новин про гучні сварки і бійки з чоловіком, актором і фітнес-тренером Семом Асгарі.
Зрештою, за кілька місяців до свого 42-річчя Бріт ухвалила важливе рішення, і вийшла заміж за людину, яка її кохає і цінує на всі 100 - з дивними танцями, "напівголими" вбраннями і перепадами настрою. Про це вона повідомила у своєму блозі в Instagram, і поділилася відео, ймовірно, з церемонії.
У кадрі Спірс позує в білій атласній сукні-ночнушці з мереживним ліфом. На її голові красується легка фата.
Співачка зізналася, що після стількох життєвих складнощів вона вийшла заміж за себе. І вважає, що це одне з найправильніших її рішень.
"День, коли я вийшла заміж за себе... Повертаюся до цієї теми, тому що комусь це (весілля - прим. редактора) може здатися ганебним або дурним, але я вважаю, що це найчудовіший вчинок у моєму житті!!!" - написала щаслива наречена.
Дивіться відео з весілля Брітні Спірс:
Хто така Брітні Спірс?
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
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Також стало відомо, що 94-річний Клінт Іствуд знайшов собі нову подругу всього за 78 днів після смерті коханої, у фактичному шлюбі з якою він перебував протягом останніх 10 років.
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