Зібрав особисте кладовище: Кіркоров оголосив про дивне рішення

Христина Трохимчук
27 вересня 2025, 02:17
19
Путініст вирішив для зручності поховати померлих родичів в одному місці.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров вирішив перепоховати родичів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

  • Кіркоров проводить перепоховання своїх родичів
  • Де покояться його рідні

Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує російське терористичне вторгнення в Україну, активно піклується про те, щоб перепоховати своїх померлих родичів в одному місці. Як повідомляють росЗМІ, він уже перевіз до РФ прах своїх мами і бабусі.

Кіркоров поскаржився, що йому все важче їздити в Болгарію на могили своїх близьких, тому він придумав дивне рішення. Він вирішив перепоховати всіх своїх родичів на Троєкуровському кладовищі в Москві. Зараз співак проходить усі необхідні бюрократичні процедури.

відео дня
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров перепоховав матір / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Прах бабусі та мами я перевіз із Болгарії до Москви. Зараз намагаюся знайти прах дідуся, який похований на Донському кладовищі. Його звуть Мартін, на честь кого я і назвав свого сина. Хочу їх усіх зібрати", - розповів про свої плани путініст.

Як зазначив сам Кіркоров, знайти прах діда на московському цвинтарі і перепоховати його виявилося складніше, ніж перевезти маму і бабусю з іншої країни.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров шукає могилу діда / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Всіма правдами і неправдами вони дістали прах мами і бабусі і привезли в Москву. Але виявилося, прах дідуся, який у Москві, вилучити куди важче. Зараз проходжу багато бюрократичних моментів і сподіваюся, все вийде", - поділився Філіп.

Кіркоров також поставив собі крайній термін виконання задуманого. Він сподівається закінчити всі процедури до річниці смерті Бедроса Кіркорова, який помер у березні цього року.

Філіп Кіркоров, Бедрос Кіркоров
Філіп Кіркоров з батьком Бедросом Кіркоровим / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - хвороба

Заклопотаність путініста Філіпа Кіркорова вічним життям можна пояснити станом його здоров'я. Як повідомляли ЗМІ раніше, співак хворіє на цукровий діабет і його стан може погіршитися будь-якої хвилини. Крім цього, Кіркоров забрав із Дубая своїх дітей, щоб вони завжди були поруч і в разі поганого результату могли попрощатися з батьком.

Раніше Главред повідомляв, що путініст Філіп Кіркоров принизив пропагандистське шоу "Інтербачення", на яке його не покликали. Співак не з'явився ні на червоній доріжці, ні на самому заході, а пізніше отруйно зауважив, що це "не королівська справа".

Також російський співак Філіп Кіркоров вирішив помститися за приниження колишній дружині Аллі Пугачовій. Артист демонстративно вийшов у світ зі скандальною співачкою Ольгою Бузовою і натякнув на романтичні стосунки. Пара прилюдно поцілувалася на одному із заходів.

Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

РФ атакує Чернігівщину: є влучання та перебої світла, перші подробиці

