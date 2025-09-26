Рус
З коханки в дружини: як вагітна Симоньян вкрала Кеосаяна із сім'ї

Олена Кюпелі
26 вересня 2025, 15:09
944
Покійний Тигран Кеосаян був одружений і виховував дітей із російською актрисою Оленою Хмельницькою. Поки не з'явилася Симоньян.
Як Симоньян відбила Кеосаяна у Хмельницької
Як Симоньян відбила Кеосаяна у Хмельницької / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Як Симоньян познайомилася з Кеосаяном
  • Чому Кеосаян кинув Олену Хмельницьку

26 вересня стало відомо про те, що помер чоловік Маргарити Симоньян, російської пропагандистки, яка ненавидить Україну Тигран Кеосаян. Про це сама пропагандистка вирішила написати у своїх соціальних мережах.

Вона розсипалася в подяках до всіх, а також попросила не дзвонити і не турбувати її сім'ю.

Главред публікує подробиці особистого життя пари і розповідає, як Симоньян увела Тиграна Кеосаяна від його сім'ї.

Тигран Кеосаян і Олена Хмельницька

Зі своєю першою дружиною Оленою Хмельницькою Тигран Кеосаян познайомився в театрі Ленком. У багатьох інтерв'ю він сам розповідав, як часто приходив туди, щоб погуляти.

Знайомство з Оленою відбулося на заправці. За словами Кеосаяна, він зустрівся з нею на заправній станції зі свого авто, і вона здалася йому неймовірно красивою. Йому потрібна була акторка в рекламний ролик, тому він підійшов до неї і обмінявся телефонами.

Кеосаян був одружений з Оленою Хмельницькою
Кеосаян був одружений з Оленою Хмельницькою / Фото МузТВ

Пара одружилася 1993 року і незабаром у них народилася дочка Олександра. А 2010-го у подружжя народилася молодша донька Ксюша.

Через два роки після народження другої доньки стало відомо, що Кеосаян потайки зустрічається з оскаженілою путіністкою і розпалювачкою війни Маргаритою Симоньян.

Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян: стосунки

Особисте знайомство путіністів відбулося в соціальній мережі. Жалісливий Кеосаян вирішив підтримати пропагандистку після критичного зауваження на її адресу по радіо. Він запросив її на обід, але незабаром відбулася і вечеря.

"Поступово обросли спільними темами, інтересами, друзями, якимись проєктами. Як це часто буває, несподівано і вже точно непрохано виявилося, що одне без одного неможливо жити - що бачитися потрібно щодня, листуватися щохвилини, триматися за руки, навіть коли не поруч", - зізнавалася Симоньян.

Кеосаян вирішив піти від актриси Хмельницької і перебрався за МКАД, жити з пропагандисткою Симоньян.

Кеосаян і Симоньян разом ненавидять Україну
Кеосаян і Симоньян разом ненавидять Україну / Фото РосЗМІ

Маргарита Симоньян народила від Кеосаяна дитину ще до офіційного розлучення режисера, у 2013-му. Вона також розповідала, що перші місяці вагітності була серйозна загроза викидня. Однак дівчинка Мар'яна все ж з'явилася на світ.

Діти Симоньян і Кеосаяна
Діти Симоньян і Кеосаяна / Instagram

Через п'ять місяців Маргарита знову завагітніла, і вже у вересні 2014-го народила хлопчика Баграта. Завдяки Симоньян, Тигран розривався між двома сім'ями, адже в першій сім'ї, з якої його вивела пропагандистка, теж була маленька дитина.

У 2019-му році Симоньян народила ще одну дитину Кеосаяну - доньку Маро. Ба більше, вона також була вагітна і вчетверте, але у неї стався викидень.

Діти Симоньян і Кеосаяна
Діти Симоньян і Кеосаяна / Instagram

Одружилася пара пропагандистів лише 2022 року.

Цікаво, що російська акторка Альона Хмельницька не підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну. Путініст Кеосаян навесні 2023 року прийшов на шоу до колеги-путініста Корчевникова, де висловився на адресу колишньої дружини.

"Вона мати моїх дітей, я намагався пояснити їй, вона не чує", - говорив покійний путініст.

Нагадаємо, Главред писав, що 26 вересня 2025 року стало відомо про смерть путініста, російського режисера вірменського походження Тиграна Кеосаяна. Він помер у терористичній Москві, не приходячи до тями. Про смерть Кеосаяна повідомила його дружина - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Нещодавно стало відомо, що Маргариті Симоньян діагностували рак і видалили груди. Вона розповіла про це в програмі українофоба та одного з винуватців військового вторгнення Росії в Україну - Володимира Соловйова.

Про персону: Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама".

У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон.

Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тигран Кеосаян Маргарита Симоньян новини шоу бізнесу
