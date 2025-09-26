Путініст Кіркоров не оцінив російську версію конкурсу.

Філіп Кіркоров випустив пару / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Що Кіркоров думає про конкурс

Як вона його назвала

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримав терористичний напад РФ на Україну, опустив нещодавній пісенний конкурс "Інтербачення", який став жалюгідною пародією терористичної Росії на "Євробачення".

РосЗМІ написали про те, що Кіркоров не з'явився ні на червоній доріжці, ні на самому заході. Путініста пізніше запитали про те, чому він не прийшов на урочистий захід.

"Було досить багато інших представників шоу-бізнесу. А я скажу вам так: не в моєму статусі приходити на подібні заходи, пов'язані з "Інтербаченням", як глядач. У мене дещо інше становище. Бути в масовці - це не по-королівськи", - заявив артист.

Філіп Кіркоров розніс Євробачення / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Раніше Главред повідомляв, що Філіпа Кіркорова не запросили на пропагандистське шоу "Інтербачення". Приниження головного співака терористичної РФ, який довгий час був ментором для представників Росії на "Євробаченні", пояснили його неконкурентоспроможністю порівняно з Шаманом.

Також Філіп Кіркоров зробив скандальну заяву про своїх дітей, яких він забрав із Дубая до Москви. За словами путініста, його діти не особливо старанні в навчанні, тому він не має наміру наймати їм репетиторів.

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

