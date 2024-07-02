"Подивіться, яке диво": Наталя Могилевська робить ще одну добру справу

Наталя Могилевська допомагає знайти хороших господарів для бездомного кошеняти.

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Наталя Могилевська хоче допомогти кошеняті / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Українська співачка Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісьмох кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.

На своїй сторінці в соцмережах Наталя оголосила, що її директорка з подругами знайшли кошеня і хочуть віддати його в хороші руки.

Кошеня Кошеня знайшла директорка Могилевської / фото: скрін instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

"Друзі, подивіться, яке диво!!! Моя директорка з подругами знайшли кошеня під колесом машини. Ми віримо в силу Інстаграму і шукаємо добре серце і теплі руки", - зазначила співачка.

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Наталя Могилевська залишила контакти, у кого можна забрати кошеня / фото: скрін instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Наталія Могилевська інфографіка / Інфографіка: Главред

Хто така Наталя Могилевська? Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Наталя Могилевська - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно Наталя Могилевська порадувала своїх шанувальників наймилішим фото обіймів зі своєю молодшою донькою. На знімку співачка з дочкою міцно обійнялися, а маленька Софія одягнена в красиву вишиту сукню. Склалося враження, що Могилевська світиться від щастя.

А такожНаталя Могилевська оголосила про свою нову книжку "Мама тебе знайде", в яку вона вклала всю душу. Також команда співачки повідомила, що на фестивалі "Книжкова країна" відвідувачі змогли ознайомитися зі змістом книги.

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