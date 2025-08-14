Тяжко: Могилевська розповіла, скільки їй потрібно для життя в Києві

Наталію Могилевську підловили на вулицях Києва і розпитали про її витрати.

Могилевська розповіла, скільки витрачає / Колаж Главред, фото скріншот

Українська відома співачка Наталія Могилевська розповіла, скільки їй потрібно грошей для комфортного проживання в столиці України - Києві.

Про це вона поділилася в розмові з Ангеліною Пичик. За словами Могилевської, 20-ти тисяч гривень на життя в Києві - це мало. Але 30-40 тисяч їй цілком достатньо для того, щоб почуватися комфортно.

"На 20 важко, але можна прожити, а ось 30-40 - уже нормально. Я витрачала у своєму житті різні гроші. На мої базові запити, я думаю, йдуть ті ж 30-40 тисяч гривень. А на потреби бізнесу я витрачаю набагато більші гроші", - розповіла вона.

Вона також додала, що жила в ашрамі, в Індії, де витрачала 100-150 доларів на місяць. "Це було моє найкраще життя", - каже вона.

Могилевська та її пікнік на Хрещатику

Напередодні Наталя Могилевська незвичайним способом вирішила відзначити вихід свого хіта "Полюби меня такой" українською мовою. Вона показала відео, як стелить підстилку просто на асфальт, розкладає все для пікніка і вкладається з келихом просто в центрі столиці.

Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.

А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.

Про персону: Наталя Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

