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Тільки не корона: стало відомо, ким мріє стати старший син Вільяма і Кейт

Олена Кюпелі
12 жовтня 2024, 09:51
309
Принца Джорджа дуже вразила проста професія.
Кейт Міддлтон із дітьми
Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Син принца і принцеси Уельських був так схвильований відвідуванням ресторану в особняку 17 століття, що заявив, що бачить своє майбутнє в роботі на кухні.

За даними The Daily Mail, Десмонд Маккарті, власник кафе Wiveton Hall біля Блекні, каже, що коли Джорджу показали дров'яну піч для піци, 11-річний хлопчик вигукнув: "Ось чим я хочу займатися, коли виросту!"

Маккарті, який знявся в документальному серіалі BBC Two 2016 року "Нормальний для Норфолка" про свої труднощі зі збереженням свого маєтку, говорить про Джорджа: "Він був милим хлопчиком - вони стають менш привабливими, коли дорослішають".

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Джордж відвідав ресторан зі своєю матір'ю Кетрін. "Вони прийшли сюди зі своїми друзями, тому що Сандрінгем не так вже й далеко", - каже Маккарті, маючи на увазі заміський притулок короля Чарльза, де у принца Вільяма і Кетрін є будинок відпочинку, Анмер-хол.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

На жаль, Джордж не зможе працювати в кафе Wiveton Hall, тому що воно має закритися наступного місяця після 17 років роботи.

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Зазначимо, раніше принцеса Уельська вперше з'явилася на публіці після завершення хіміотерапії минулого місяця, вийшовши на вулицю з принцом Вільямом у четвер.

Раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

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