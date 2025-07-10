'Найстрашніша ніч': Ольга Сумська та інші зірки потрапили під обстріл у Києві

Ви дізнаєтеся:
- Як постраждав Київ від ударів РФ
- Що написали українські знаменитості під час атаки
У ніч на 10 липня столицю України вкотре атакувала країна-терорист Росія. По Києву окупанти запустили дрони, балістичні та крилаті ракети, внаслідок чого пошкодження виявили у восьми районах. Також відомо і про жертви - двоє людей загинули і 16 поранені.
Українські знаменитості розповіли у своїх соцмережах, що вони пережили під час атаки.
Андрій Бедняков поділився, що його дочка Ксенія дуже злякалася вибухів.
"Тільки що перший раз сказала Ксенія: "Мені страшно". Я сказав їй, що все буде добре, але мені хотілося сказати: "Мені теж", - написав ведучий.
Ольга Сумська показала кадр з вікна свого будинку, на якому видно сильну пожежу.
"Найстрашніша ніч. Вид з вікна нашого будинку", - поділилася акторка.
Лілія Ребрик зазначила, що змогла взяти себе в руки після атаки на Київ і вирушила вранці на зйомки, а також показала своє фото.
"Іду на зйомки після безсонної ночі. За час у дорозі вже друга тривога", - написала ведуча.
Наталя Могилевська опублікувала, як дрони прямували на Київ і закликала всіх берегти себе.
"Дуже голосно. Бережіть себе", - зазначила співачка.
Ілона Гвоздьова розповіла про свої переживання і як вона намагається триматися в такий важкий час.
"Шукаю в собі опору! Тому що все, що відбувається в країні, лякає і віра в добро зникає! Останнім часом я все більше заглиблююсь у самоаналіз і роботу з тілом. Намагаюся відчути кожен м'яз, почути думки і дякувати Богові за кожен новий день!" - уточнила хореограф.
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Масована атака - останні новини України
Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами Шахед. Близько 01:43 у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Відомо, що в Подільському районі внаслідок атаки пошкоджено вікна житлового будинку.
Пізніше, начальник КДВА Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок російської атаки в столиці зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря.
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