'Найстрашніша ніч': Ольга Сумська та інші зірки потрапили під обстріл у Києві

Українські знаменитості пережили страшну ніч.

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Атака на Київ - реакція знаменитостей / колаж: Главред, фото: t.me, Володимир Зеленський, instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

Як постраждав Київ від ударів РФ

Що написали українські знаменитості під час атаки

У ніч на 10 липня столицю України вкотре атакувала країна-терорист Росія. По Києву окупанти запустили дрони, балістичні та крилаті ракети, внаслідок чого пошкодження виявили у восьми районах. Також відомо і про жертви - двоє людей загинули і 16 поранені.

Українські знаменитості розповіли у своїх соцмережах, що вони пережили під час атаки.

відео дня

Андрій Бедняков поділився, що його дочка Ксенія дуже злякалася вибухів.

"Тільки що перший раз сказала Ксенія: "Мені страшно". Я сказав їй, що все буде добре, але мені хотілося сказати: "Мені теж", - написав ведучий.

Андрій Бедняков про атаку на Київ / фото: скрін instagram.com, Андрій Бедняков

Ольга Сумська показала кадр з вікна свого будинку, на якому видно сильну пожежу.

"Найстрашніша ніч. Вид з вікна нашого будинку", - поділилася акторка.

Ольга Сумська про атаку на Київ / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Лілія Ребрик зазначила, що змогла взяти себе в руки після атаки на Київ і вирушила вранці на зйомки, а також показала своє фото.

"Іду на зйомки після безсонної ночі. За час у дорозі вже друга тривога", - написала ведуча.

Лілія Ребрик про обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Лілія Ребрик

Наталя Могилевська опублікувала, як дрони прямували на Київ і закликала всіх берегти себе.

"Дуже голосно. Бережіть себе", - зазначила співачка.

Наталя Могилевська про атаку на Київ / фото: скрін instagram.com, Наталя Могилевська

Ілона Гвоздьова розповіла про свої переживання і як вона намагається триматися в такий важкий час.

"Шукаю в собі опору! Тому що все, що відбувається в країні, лякає і віра в добро зникає! Останнім часом я все більше заглиблююсь у самоаналіз і роботу з тілом. Намагаюся відчути кожен м'яз, почути думки і дякувати Богові за кожен новий день!" - уточнила хореограф.

Ілона Гвоздьова поділилася своїми переживаннями / фото: скрін instagram.com, Ілона Гвоздьова

Шахед / Інфографіка: Главред

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Масована атака - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами Шахед. Близько 01:43 у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Відомо, що в Подільському районі внаслідок атаки пошкоджено вікна житлового будинку.

Пізніше, начальник КДВА Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок російської атаки в столиці зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря.

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