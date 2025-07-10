Наслідки атаки РФ на Київ: людям радять терміново зачинити вікна

Кількість постраждалих у Києві продовжує збільшуватись.

https://glavred.net/ukraine/posledstviya-ataki-rf-na-kiev-lyudyam-sovetuyut-srochno-zakryt-okna-10680110.html Посилання скопійоване

Наслідки удару РФ по Києві / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

У ніч на 10 липня країна-агресор Росія атакувала Київ. Внаслідок цього у столиці зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Він розповів, що в місті "дуже багато диму" і порадив людям зачинити вікна.

"Зараз на зв'язку з головами районів, ситуація контрольована. Попереду дуже багато роботи, повідомлятиму протягом дня про хід робіт з ліквідації", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Ткаченко також додав, що кількість постраждалих продовжує збільшуватись. Наразі відомо про 13 людей, які зазнали травм внаслідок атаки.

"На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред