'Будемо відповідати жорстко': Зеленський не стримав емоцій після атаки РФ

Головне із заяви президента:
- Росія атакувала Україні дронами та ракетами
- Головною ціллю атаки були Київ та область
- На такі російські удари треба відповідати жорстко
Цієї ночі країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, який тривав майже десять годин. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Він наголосив, що ворог застосував 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – Шахеди.
Наслідки російської атаки - відео:
"Головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених", - йдеться у повідомленні.
За його словами, це очевидне нарощування терору Росією.
"Щоночі сотні Шахедів, постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", - додав Зеленський.
Президент також розповів, що сьогодні говоритиме з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.
"Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", - підсумував він.
Масована атака - останні новини України
Як повідомляв Главред, в ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами Шахед. Близько 01:43 у Києві пролунала серія потужних вибухів. Відомо, що у Подільському районі внаслідок атаки пошкоджено вікна житлового будинку. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрона.
Пізніше, начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок російської атаки у столиці зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря.
Водночас, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що унаслідок російських ударів по Києву в ніч на 10 липня загинула поліцейська.
Читайте також:
- Удари точніші, а тактика підступніша: в ISW назвали нові цілі РФ для атак
- Рекорд за кількістю атак: у Генштабі розкрили, які сили кинула РФ на прорив оборони
- Новий антирекорд: Росія здійснила наймасштабнішу атаку дронами
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред