'Будемо відповідати жорстко': Зеленський не стримав емоцій після атаки РФ

Зеленський сказав, що Росія має відчували наслідки свого терору.

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Зеленський назвав головну ціль атаки / колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Головне із заяви президента:

Росія атакувала Україні дронами та ракетами

Головною ціллю атаки були Київ та область

На такі російські удари треба відповідати жорстко

Цієї ночі країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, який тривав майже десять годин. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що ворог застосував 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – Шахеди.

відео дня

Наслідки російської атаки - відео:

"Головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених", - йдеться у повідомленні.

За його словами, це очевидне нарощування терору Росією.

"Щоночі сотні Шахедів, постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", - додав Зеленський.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Президент також розповів, що сьогодні говоритиме з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.

"Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", - підсумував він.

Масована атака - останні новини України

Як повідомляв Главред, в ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами Шахед. Близько 01:43 у Києві пролунала серія потужних вибухів. Відомо, що у Подільському районі внаслідок атаки пошкоджено вікна житлового будинку. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрона.

Пізніше, начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок російської атаки у столиці зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря.

Водночас, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що унаслідок російських ударів по Києву в ніч на 10 липня загинула поліцейська.

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