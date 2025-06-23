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"Тут мали спати діти": з'явилися кадри зруйнованої кімнати дітей Тополі

Еліна Чигис
23 червня 2025, 09:23оновлено 23 червня, 10:34
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Квартира Тараса Тополі сильно пошкоджена.
Тарас Тополя з родиною
Тарас Тополя показав зруйновану квартиру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Квартира Тополі постраждала під час обстрілу
  • Як вона зараз виглядає

У ніч на 23 червня під час атаки по Києву з боку країни-терориста РФ постраждала квартира українських відомих артистів - Тараса Тополі та його дружини Олени Тополі.

Як стало відомо, вибуховою хвилею вибило не лише вікна, а й двері, а також розбито меблі у квартирі. Ракета влучила в будинок навпроти житла співаків, але вибухова хвиля завдала багато руйнувань, навіть стіни частково пошкоджені.

відео дня

Також з'явилися кадри з квартири Тополі, зокрема, на відео показали дитячу кімнату, в якій мали спати діти артистів. Дітей врятувало те, що вони зараз не перебувають у столиці. Тарас пообіцяв дати коментар про те, що сталося за кілька днів.

Дивіться відео, як постраждала квартира артистів:

Квартира Тополі після замаху
Квартира Тополі після удару / фото: скрін t.me/glavredinfo

"Так склалися обставини, Творець уберіг. Дякую... На відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме попадання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея..." - зазначив Тополя в соцмережах.

Як постраждала квартира Тополі від російської ракети
Як постраждала квартира Тополі від російської ракети / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Нагадаємо, Тарас та Олена виховують трьох дітей: синів Марка та Романа, доньку Марію.

Тарас Тополя
Тарас Тополя / інфографіка: Главред

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Атака на Київ і область 23 червня - що відомо

Як писав Главред, вночі над Україною зафіксували масову активність російських дронів-камікадзе типу "шахед". Повітряну тривогу оголосили більш ніж у половині регіонів країни, зокрема в Києві.

У Київській області внаслідок масованого російського обстрілу житлових і промислових секторів виникли пожежі та руйнування, одна людина загинула, ще 8 поранено. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. Під час повторного російського обстрілу травмовано двох рятувальників.

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Хто такий Тарас Тополя?

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

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