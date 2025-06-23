"Тут мали спати діти": з'явилися кадри зруйнованої кімнати дітей Тополі

Ви дізнаєтеся:
- Квартира Тополі постраждала під час обстрілу
- Як вона зараз виглядає
У ніч на 23 червня під час атаки по Києву з боку країни-терориста РФ постраждала квартира українських відомих артистів - Тараса Тополі та його дружини Олени Тополі.
Як стало відомо, вибуховою хвилею вибило не лише вікна, а й двері, а також розбито меблі у квартирі. Ракета влучила в будинок навпроти житла співаків, але вибухова хвиля завдала багато руйнувань, навіть стіни частково пошкоджені.
Також з'явилися кадри з квартири Тополі, зокрема, на відео показали дитячу кімнату, в якій мали спати діти артистів. Дітей врятувало те, що вони зараз не перебувають у столиці. Тарас пообіцяв дати коментар про те, що сталося за кілька днів.
Дивіться відео, як постраждала квартира артистів:
"Так склалися обставини, Творець уберіг. Дякую... На відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме попадання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея..." - зазначив Тополя в соцмережах.
Нагадаємо, Тарас та Олена виховують трьох дітей: синів Марка та Романа, доньку Марію.
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Атака на Київ і область 23 червня - що відомо
Як писав Главред, вночі над Україною зафіксували масову активність російських дронів-камікадзе типу "шахед". Повітряну тривогу оголосили більш ніж у половині регіонів країни, зокрема в Києві.
У Київській області внаслідок масованого російського обстрілу житлових і промислових секторів виникли пожежі та руйнування, одна людина загинула, ще 8 поранено. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. Під час повторного російського обстрілу травмовано двох рятувальників.
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Хто такий Тарас Тополя?
Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.
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