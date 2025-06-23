"Тут мали спати діти": з'явилися кадри зруйнованої кімнати дітей Тополі

Квартира Тараса Тополі сильно пошкоджена.

https://glavred.net/stars/zdes-dolzhny-byli-spat-deti-poyavilis-kadry-razrushennoy-komnaty-detey-topoli-10675550.html Посилання скопійоване

Тарас Тополя показав зруйновану квартиру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Ви дізнаєтеся:

Квартира Тополі постраждала під час обстрілу

Як вона зараз виглядає

У ніч на 23 червня під час атаки по Києву з боку країни-терориста РФ постраждала квартира українських відомих артистів - Тараса Тополі та його дружини Олени Тополі.

Як стало відомо, вибуховою хвилею вибило не лише вікна, а й двері, а також розбито меблі у квартирі. Ракета влучила в будинок навпроти житла співаків, але вибухова хвиля завдала багато руйнувань, навіть стіни частково пошкоджені.

відео дня

Також з'явилися кадри з квартири Тополі, зокрема, на відео показали дитячу кімнату, в якій мали спати діти артистів. Дітей врятувало те, що вони зараз не перебувають у столиці. Тарас пообіцяв дати коментар про те, що сталося за кілька днів.

Дивіться відео, як постраждала квартира артистів:

Квартира Тополі після удару / фото: скрін t.me/glavredinfo

"Так склалися обставини, Творець уберіг. Дякую... На відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме попадання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея..." - зазначив Тополя в соцмережах.

Як постраждала квартира Тополі від російської ракети / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Нагадаємо, Тарас та Олена виховують трьох дітей: синів Марка та Романа, доньку Марію.

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Атака на Київ і область 23 червня - що відомо

Як писав Главред, вночі над Україною зафіксували масову активність російських дронів-камікадзе типу "шахед". Повітряну тривогу оголосили більш ніж у половині регіонів країни, зокрема в Києві.

У Київській області внаслідок масованого російського обстрілу житлових і промислових секторів виникли пожежі та руйнування, одна людина загинула, ще 8 поранено. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. Під час повторного російського обстрілу травмовано двох рятувальників.

Вас може зацікавити:

Хто такий Тарас Тополя? Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред