"Підказав його батько": де і на яку професію син Осадчої навчається в США

Христина Трохимчук
13 вересня 2025, 15:56оновлено 13 вересня, 16:57
Катерина Осадча розповіла, яку професію обрав її син.
Катерина Осадча, Ілля
Катерина Осадча з синами - де навчається старший син ведучої / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Осадча

Українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, де в США навчається її син та яку професію він обрав. В інтерв’ю NV Осадча запевнила, що Ілля після закінчення університету планує повернутися в Україну.

Старший син телеведучої, яка нині заміжня за Юрієм Горбуновим, здобуває освіту у Мерілендському університеті (США). Ілля зупинив свій вибір на сучасному напрямку — штучному інтелекті.

Катерина Осадча
Катерина Осадча з сином Іллею / фото: instagram.com, Катерина Осадча

"Ілля обрав IT за спеціалізацією Artificial intelligence (штучний Інтелект). Він вирішив це ще п’ять років тому, коли цей напрямок не був таким модним, як зараз", — розповіла Осадча.

За словами ведучої, остаточно визначитися з вибором синові допоміг його батько й перший чоловік Катерини — Олег Поліщук, який також дотичний до IT.

Катерина Осадча
Катерина Осадча - батько Іллі допоміг з вибором професії / фото: instagram.com, Катерина Осадча

"Ілля хотів працювати в IT, але напрямок штучного інтеллекту йому підказав його тато, який також дотичний до сфери IT. Я впевнена, що навички сина зараз, як ніколи, знадобляться в Україні", — поділилась Катерина.

Ведуча наголосила, що вірить у перспективи освіченої української молоді й переконана, що її син після навчання обов’язково повернеться на батьківщину.

Катерина Осадча
Катерина Осадча про повернення сина в Україну / фото: instagram.com, Катерина Осадча

"Звісно, по закінченні навчання Ілля збирається повернутися в Україну. Ми поки що не знаємо, де він працюватиме, але я переконана, що його місце тут. На Саміті перших леді і джентльменів ми говорили про освіту, про технології в освіті, ШІ, Big Data. Я вважаю, що чим більше людей отримають якісну професію, розуміння, як працює цей ринок, і повернуться в Україну з цими знаннями, вони стануть нашими соціальним капіталом на майбутнє", — підсумувала Осадча.

Раніше Главред повідомляв, що ведуча, модель та громадська діячка Катя Осадча опублікувала надзвичайно милі фотографії свого молодшого сина Данила та привітала його з днем народження. Осадча поділилась з прихильниками історією, як сама їхала у пологовий будинок народжувати та розповіла, що родина три дні не могла визначитись з іменем для малюка.

Також чоловік Катерини Осадчої Юрій Горбунов нещодавно опублікував архівне фото зі співачкою Тіною Кароль, на якому можна прослідкувати, як змінилась зовнішність та стиль співачки. Горбунов та Тіна Кароль були колегами під час роботи над проєктом "Танці з зірками", і ведучий не втратив можливості поділитись знімком з нагоди 30-й річниці створення каналу 1+1.

Катерина Осадча

Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

Які дерева можуть обернутися бідою: що не варто садити біля будинку

Ось про що на Алясці Путін домовився з ТрампомПогляд

