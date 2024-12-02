Дружина Романа Сасанчина забирає доньку та їде від співака

Іванна Сасанчина вже має чіткий план дій.

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Дружина Романа Сасанчина з донькою їде з країни - причина / колаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn, instagram.com/sasanchyn_official

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Де Іванна планує осісти з маленькою Елізою

Шлюб українського співака Романа Сасанчина готується до нового випробування на міцність: цього разу - відстанню. Дружина артиста, блогерка Іванна, заявила, що переїжджає з їхньою трирічною донькою Елізабет.

У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що змусило її прийняти таке рішення. Дружина Сасанчина виїжджає на зимовий період за кордон з двох причин: з метою безпеки маленької Елізи та через відключення світла.

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Іванна зазначає - донька росте і починає розуміти більше, через що дівчинка стала важче переносити небезпеки війни. "Вирішила виїхати за кордон на період зими. Коли ми останнього разу спускалися в паркінг під час тривоги, то дуже рано розбудили Елізу. Вона весь день була роздратована та невиспана, а кожного разу, коли тривога чи вибухи, дуже погано реагує. Я такого для неї не хочу", - каже вона.

Іванна Сасанчина повідомила, що виїжджає до Польщі, у Новий Томишль - невелике містечко поблизу Познані. Там вона вже знайшла для Елізи місце в садку, та розраховує влаштуватися на роботу.

Іванна Сасанчина з донькою планує провести зиму в Польщі / instagram.com/annavi_sasanchyn

Про те, як розлука вплине на її стосунки з Романом, Іванна, схоже, анітрохи не переживає. На каверзне запитання від підписника, чи не боїться вона, що співак знайде собі нового партнера за час її відсутності, Сасанчіна мудро зазначила, що не змогла б зупинити чоловіка від цього рішення, навіть якби була б поруч.

Роман та Іванна Сасанчини готові до випробування відстанню / колаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

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Хто такий Роман Сасанчин? Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проєктів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.

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