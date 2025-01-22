Дружина Романа Сасанчина розкрила діагноз їхньої трирічної доньки: "Я молюся"

Іванна Сасанчина розповіла про лікування маленької Елізи.

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Іванна Сасанчина розповіла, на що хворіє донька Романа Сасанчина / колаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

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Який діагноз поставили Елізі

Як дівчинку лікуватимуть у Польщі

Дружина українського співака Романа Сасанчина Іванна на зимовий період разом з їхньою спільною донькою Елізою перебралася до Польщі. Уже другий тиждень трирічна дівчинка протистоїть хворобі, яка забирає в неї та її мами багато сил.

Іванна Сасанчина розповідала, що доньку мучить сильний кашель і висока температура, яку практично неможливо збити. З важкими симптомами мама почала шукати допомоги для доньки у лікарів.

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Сьогодні, після безлічі аналізів, флюорографії, оглядів і обстежень з'ясувалося, на що хвора Еліза. Медики поставили малятку діагноз - одностороннє запалення легенів.

Іванна та Еліза за рекомендацією лікарів не стали лягати на госпіталізацію, проте чітко дотримуються приписів - їздять на процедури та уколи. "Запалення легені. Елізі призначили уколи. Сказали, що якщо лягати в лікарню, то через ослаблений імунітет може ще щось підхопити. У неї запалення одностороннє. Зараз будемо два рази їздити на уколи й отримувати інгаляції. Я молюся, щоб вона скоріше видужала й ми поїхали (в Україну - прим. редактора). Сумно", - поділилася Іванна Сасанчина у своєму блозі в Instagram.

Іванна Сасанчина розповіла, на що хворіє донька Романа Сасанчина / колаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

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Хто такий Роман Сасанчин? Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проєктів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.

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