"Ось наше щастя": зрадниця Яна Соломко показала ще одну дитину

Яна Соломко показала нове сторіз і назвала його "щастям".

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Зрадниця Соломко вирішила озвучити свою "позицію" / Колаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Коротко:

Що показала Яна Соломка

Кого вона назвала своїм щастям

Українська співачка Яна Соломко, яка народилася на Полтавщині, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також обрала бік Росії, що жорстоко напала на її рідну Україну, показала кото-дитину.

На своїй сторінці в Instagram, запроданка показала сторіз із котиком, яке підписала: "Ось наше щастя". Котик на відео був молоденький і грайливий. Найімовірніше, Соломко та її віковий чоловік-турок завели собі вихованця.

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У Яни Соломко нова дитина / Фото Instagram/yana.solo

Як відомо, зрадниця Соломко вже виховує доньку від першого шлюбу.

У Яни Соломко нова дитина / Фото Instagram/yana.solo

У 2014 році вона вийшла заміж. Обранцем співачки став уродженець Донецька Олег Солодухов, який займається морськими перевезеннями. Через рік після весілля на світ з'явилася донька Кіра. Дівчинка народилася в Америці, у місті Маямі. У 2019 Соломку подала на розлучення. Сама виконавиця не коментувала інформацію про розставання з чоловіком, але її чоловік пізніше натякнув на роман Яни з американським співаком Джейсоном Деруло.

У Яни Соломко нова дитина / Фото Instagram/yana.solo

Зараз вона вийшла заміж за вікового турка і не займається музичною кар'єрою. Вона часто постить відео з яхт і показує успіхи доньки в бальних танцях.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Соломко в кооперації з колишнім українським продюсером і зрадником Юрієм Бардашем, записала нову пісню, з якою пробила чергове дно. У цій композиції вона підтримує російських окупантів, які ґвалтували і вбивали українських жінок і дітей.

Крім того, на одному з російських концертів співачка Яна Соломко, яка перебралася жити в Росію після масштабного вторгнення Росії в Україну, навіть заявила, що їй дуже приємно "бути тут". А всією її концертною діяльністю займаються російські менеджери.

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Хто така Яна Соломко Яна Соломко народилася в місті Чутове Полтавської області. Вона прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк". Вона дійшла до фіналу, але Макс Чмерковський обрав Олександру Шульгіну. Пізніше Соломко почала сольну кар'єру і будувати її вона вирішила в Росії. Після того, як Росія напала на Україну, Соломко залишилася виступати перед російськими глядачами, працювала зі зрадником-продюсером Юрієм Бардашем, а також виступала на підтримку окупантів. Зараз живе у США, де її єдина донька має громадянство.

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