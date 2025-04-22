"Папіка знайшла": запроданка Соломко хвалиться життям з чоловіком-пенсіонером

Зрадниця Яна Соломко їздить світом зі своїм літнім турком.

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Яна Соломко залишила кар'єру заради літнього чоловіка / Колаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Коротко:

Куди поділася Яна Соломко?

З ким вона проживає своє життя

Українська співачка Яна Соломко, яка народилася на Полтавщині, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також обрала бік Росії, що жорстоко напала на її рідну Україну, не займається кар'єрним зростанням.

Замість цього, молода жінка хвалиться подорожами зі своїм чоловіком у літах, турком, який старший за неї більше, ніж на 10 років. На своїй сторінці в Instagram, вона показує подорожі на яхтах, поїздки на море і конкурси з бальних танців своєї малолітньої дочки.

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Чим зайнята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Вона часто ділиться фотографіями свого чоловіка, але продовжує мовчати про військове вторгнення Росії в Україну. Крім того, Соломко зовсім перестала займатися своєю кар'єрою.

Чим зайнята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Мабуть, вона тепер обрала роль доглядальниці - принаймні за віком, її роль у цьому сімейному, з дозволу сказати союзі, є більш придатною.

Чим зайнята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Коментатори також здивовані вибором співачки і в кращих законах хейтерства, пишуть свої коментарі. "Начебто заміж за іншого виходила, я щось пропустила? Це який за рахунком дід?" - запитують її під фото.

Чим зайнята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Минулого року співачка виклала відео, як іде до вівтаря в білій сукні. Свій пост вона підписала: "Наша казка". Вона завбачливо закрила коментарі до всіх своїх постів, побоюючись хейту з боку українців, які не можуть пробачити зраду артистки.

Чим зайнята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Соломко в кооперації з колишнім українським продюсером і зрадником Юрієм Бардашем, записала нову пісню, з якою пробила чергове дно. У цій композиції вона підтримує російських окупантів, які ґвалтували і вбивали українських жінок і дітей.

Крім того, на одному з російських концертів співачка Яна Соломко, яка перебралася жити в Росію після масштабного вторгнення Росії в Україну, навіть заявила, що їй дуже приємно "бути тут". А всією її концертною діяльністю займаються російські менеджери.

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Хто така Яна Соломко Яна Соломко народилася в місті Чутове Полтавської області. Вона прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк". Вона дійшла до фіналу, але Макс Чмерковський обрав Олександру Шульгіну. Пізніше Соломко почала сольну кар'єру і будувати її вона вирішила в Росії. Після того, як Росія напала на Україну, Соломко залишилася виступати перед російськими глядачами, працювала зі зрадником-продюсером Юрієм Бардашем, а також виступала на підтримку окупантів. Зараз живе у США, де її єдина донька має громадянство.

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