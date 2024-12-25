Молодша донька Брюса Вілліса та Демі Мур виходить заміж - деталі

Таллула Вілліс нарешті знайшла свою тиху гавань.

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Таллула Вілліс виходить заміж - Таллула Вілліс заручена з Джастіном Ейсі / колаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

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Джастін Ейсі освідчився Таллулі Вілліс

Пара зустрічається близько трьох років

До великої родини Брюса Вілліса скоро офіційно приєднається ще одна людина - молодша донька актора від шлюбу з Демі Мур Таллула повідомила, що виходить заміж. Її бойфренд, музикант Джастін Ейсі, зробив їй пропозицію руки і серця.

У своєму блозі в Instagram Вілліс показала, як це відбувалося: Ейсі прикрасив кімнату свічками, а на підлозі вистелив пелюстками червоних троянд доріжку, наприкінці якої чекав на кохану з обручкою і на одному коліні. До слова, обручка Таллули прикрашена великими дорогоцінними каменями відтінків жовтого.

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Вона також показала щасливе фото з Джастіном на тлі різдвяної ялинки. "Кожен день", - підписала кадри з заручин донька Брюса Вілліса та Демі Мур.

Таллула Вілліс і Джастін Ейсі почали зустрічатися 2022 року, незабаром після того, як завершилися стосунки дівчини з Діллоном Бассом. Басс розірвав заручини з Вілліс через її проблеми зі здоров'ям: Таллула боролася із залежністю від алкоголю та розладом харчової поведінки. Варто зазначити, що з появою в її житті Ейсі справи у дівчини почали налагоджуватися - вона перемогла проблеми і заново вчиться насолоджуватися життям.

Таллула Вілліс виходить заміж - Таллула Вілліс заручена з Джастіном Ейсі / колаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що непублічна донька Ніколь Кідман і Тома Круза вийшла на зв'язок із шанувальниками - Ізабелла Джейн Кідман Круз поділилася своїм рідкісним фото.

Також дружина Вілла Сміта, американська акторка Джада Пінкетт-Сміт випадково проговорилася про свій роман з дівчиною, чим спровокувала нову хвилю обговорень її бурхливого особистого життя.

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Хто такий Брюс Вілліс? Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

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