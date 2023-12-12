Вперше після смерті чоловіка: похмуру Сандру Буллок підловили папараці

Вона виглядала засмученою, коли її помітили в Лос-Анджелесі.

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Сандра Буллок виглядає спустошеною / Колаж Главред, скріншот

Голлівудська актриса Сандра Буллок, яка влітку втратила свою кохану людину, з якою була щаслива 8 років, вперше потрапила в об'єктиви фотокамер.

За інформацією The Daily Mail, вона виглядала засмученою, коли її помітили в Лос-Анджелесі. Актриса мала намір зайнятися професійною діяльністю, оскільки її бачили в діловому одязі, коли вона виходила з машини на стоянці Warner Bros.

Зірка давно не працювала, а її останніми фільмами стали "Загублене місто" і "Надшвидкісний поїзд", обидва вийшли в 2022 році.

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59-річна володарка премії "Оскар" одягла елегантний чорний піджак. Вона підкреслила свої риси обличчя натуралістичним макіяжем.

Остання її поява відбулася через чотири місяці після того, як вона несамовито втратила свого давнього партнера Брайана Рендалла, який помер у віці 57 років.

Фото Сандри Буллок можна подивитися тут

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал навколо фільму "Невидима сторона". Втім, Квінтон Аарон заступився за Буллок, і зазначив, що актрису звинувачувати абсолютно ні в чому. Сама Сандра, яка нещодавно поховала свого коханого, просто розбита через те, що фільм тепер так заплямований.

Раніше також стало відомо, що Сандра Баллок втратила свого партнера. 57 - річний Брайан Рендалл хворів рідкісним захворюванням - бічним аміотрофічним склерозом. Актриса останні три роки доглядала за чоловіком і була з ним поруч.

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