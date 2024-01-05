Сандра Буллок зворушливо виконала прохання покійного коханого

Відома актриса Сандра Буллок розвіяла прах свого коханого Брайана Рендалла, як і обіцяла тому перед його смертю.

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Сандра Буллок розвіяла над річкою прах коханої людини Брайана Рендалла / Колаж Главред, фото Instagram / sandra.bullock.official,gesinebp

59-річна легендарна голлівудська актриса Сандра Буллок розвіяла прах покійного бойфренда Брайана Рендалла у штаті Вайомінг в день його 58-річчя - над річкою Снейк в місті Джексон-Хоул. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла сестра знаменитості Жезін Баллок-Прадо.

"З днем народження, Брі. Сенді привела тебе до річки, як і обіцяла", — написала в пості Жезін.

Фотограф Брайан Рендалл помер у віці 57 років 5 серпня минулого року після трирічної боротьби з БАС (бічним аміотрофічним склерозом). Це на даний момент невиліковне захворювання нервової системи, яке вражає нервові клітини головного і спинного мозку.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо помер у Мілані в лікарні Святого Рафаеля.

Також стало відомо, що виконавиця саундтреку до мультфільму "Мулан" наклала на себе руки - співачка Коко Лі довгі роки страждала від депресії, яка привела її до плачевного фіналу.

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