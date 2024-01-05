Сандра Буллок зворушливо виконала прохання покійного коханого

59-річна легендарна голлівудська актриса Сандра Буллок розвіяла прах покійного бойфренда Брайана Рендалла у штаті Вайомінг в день його 58-річчя - над річкою Снейк в місті Джексон-Хоул. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла сестра знаменитості Жезін Баллок-Прадо.
"З днем народження, Брі. Сенді привела тебе до річки, як і обіцяла", — написала в пості Жезін.
Фотограф Брайан Рендалл помер у віці 57 років 5 серпня минулого року після трирічної боротьби з БАС (бічним аміотрофічним склерозом). Це на даний момент невиліковне захворювання нервової системи, яке вражає нервові клітини головного і спинного мозку.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо помер у Мілані в лікарні Святого Рафаеля.
Також стало відомо, що виконавиця саундтреку до мультфільму "Мулан" наклала на себе руки - співачка Коко Лі довгі роки страждала від депресії, яка привела її до плачевного фіналу.
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- У Сандри Буллок можуть відібрати єдиний "Оскар" - що сталося
- Вперше після смерті чоловіка: похмуру Сандру Буллок підловили папараці
- Помер актор Меттью Перрі, зірка серіалу "Друзі"