Відому російську актрису госпіталізували через болісні напади гикавки

У Марії Аронової діагностовано серйозні ушкодження внутрішніх органів.

Актриса Марія Аронова звернулася до лікарів через напади гикавки / колаж: Главред, фото: instagram.com/aronova_maria

Коротко:

У артистки діагностовано запалення стравоходу і стеатогепатит печінки

Актрису залишили під наглядом лікарів і прописали дієту

Російська актриса Марія Аронова, яка в 2017 році потрапила в базу сайту "Миротворець" після відвідування Криму, була госпіталізована після того, як звернулася до лікарів через напади болісної гикавки. У неї діагностовано серйозні ушкодження внутрішніх органів. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За даними видання, у артистки діагностовано запалення стравоходу і стеатогепатит печінки. Стан здоров'я Аронової ускладнюється цукровим діабетом другого ступеня.

Актрису залишили під наглядом лікарів і прописали їй середземноморську дієту та контроль ліпідів крові.

Причиною звернення Аронової до лікарів, як повідомляється, стали довгі і болісні напади гикавки.

Хто така Марія Аронова Марія Аронова - російська актриса. У 2017 році потрапила в базу українського сайту "Миротворець" після відвідування Криму. "Це дуже сумно. Я ніколи не приховувала, що якби мені задали питання про те, де б я хотіла і могла б жити, то це було б місто Київ. Я дуже сумую за Києвом, шалено люблю Україну. У мене там дуже багато друзів", - зазначила актриса. Артистка заявила, що нічого не розуміє в політиці, і висловила жаль, що тепер не може відвідати Україну і приїхати на могилу українського кінорежисера Максима Паперника, з яким вона багато працювала в Києві.

