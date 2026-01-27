Відому російську актрису госпіталізували через болісні напади гикавки

Коротко:
- У артистки діагностовано запалення стравоходу і стеатогепатит печінки
- Актрису залишили під наглядом лікарів і прописали дієту
Російська актриса Марія Аронова, яка в 2017 році потрапила в базу сайту "Миротворець" після відвідування Криму, була госпіталізована після того, як звернулася до лікарів через напади болісної гикавки. У неї діагностовано серйозні ушкодження внутрішніх органів. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
За даними видання, у артистки діагностовано запалення стравоходу і стеатогепатит печінки. Стан здоров'я Аронової ускладнюється цукровим діабетом другого ступеня.
Актрису залишили під наглядом лікарів і прописали їй середземноморську дієту та контроль ліпідів крові.
Причиною звернення Аронової до лікарів, як повідомляється, стали довгі і болісні напади гикавки.
Хто така Марія Аронова
Марія Аронова - російська актриса. У 2017 році потрапила в базу українського сайту "Миротворець" після відвідування Криму. "Це дуже сумно. Я ніколи не приховувала, що якби мені задали питання про те, де б я хотіла і могла б жити, то це було б місто Київ. Я дуже сумую за Києвом, шалено люблю Україну. У мене там дуже багато друзів", - зазначила актриса.
Артистка заявила, що нічого не розуміє в політиці, і висловила жаль, що тепер не може відвідати Україну і приїхати на могилу українського кінорежисера Максима Паперника, з яким вона багато працювала в Києві.
