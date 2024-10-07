У родині Мадонни сталося горе: "Я рада, що він більше не страждає"

Королева поп-музики втратила близьку людину.

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Мадонна новини - помер брат Мадонни Крістофер Чікконе / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Останні кілька місяців у Мадонни були особливо важкими: спершу померла її мачуха - жінка, яка виховувала артистку, коли її мати померла; а тепер стало відомо, що пішов з життя молодший брат поп-діви - художник Крістофер Чікконе.

Про це у своєму блозі в Instagram повідомила сама Мадонна. "Мого брата Крістофера більше немає. Він так довго був для мене найближчою людиною. Важко пояснити наш зв'язок. Але він виріс із розуміння того, що ми не такі, як усі, і що суспільство буде жорстоко розправлятися з нами за те, що ми не дотримуємося статус-кво. ... Він був художником, поетом і візіонером. Я захоплювалася ним. У нього був бездоганний смак. ... Ми разом підкорювали найвищі вершини. І борсалися в найнижчих прірвах. Але якимось чином ми завжди знаходили одне одного, трималися за руки і продовжували танцювати. ... Ми знайшли шлях один до одного. Я робила все можливе, щоб він жив якомога довше. Під кінець йому було дуже боляче. Ми знову взялися за руки. Ми заплющили очі й танцювали. Разом. Я рада, що він більше не страждає. Таких, як він, більше не буде. Я знаю, що він десь танцює", - написала співачка.

Смерть Крістофера Чікконе настала через онкологію. Йому було 63 роки (на два роки молодший за Мадонну).

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Крістофер Чікконе мав великий вплив на співачку на початку її кар'єри. Спершу він був танцюристом у її трупі під час виступів і на зйомках кліпів. Потім став режисером і креативним директором шоу, з якими Мадонна їздила в турне.

Їхні стосунки стали натягнутими на початку двотисячних: були сварки через гроші та біографічний роман "Життя з моєю сестрою Мадонною", у якому Крістофер не дуже стримано відгукувався про зірку. До того ж співачка одного разу звільнила брата і навіть не попередила його, що бере на його роботу іншу людину.

Утім, роки потому Крістофер і Мадонна Чікконе все ж помирилися. Онкологія Крістофера згуртувала їх, і останні страшні миті його життя він пройшов разом із зірковою сестрою.

Мадонна новини - помер брат Мадонни Крістофер Чікконе / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Хто така Мадонна? Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

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