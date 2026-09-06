Меган Маркл відмовила Гаррі: що сталося між принцом і його дружиною

Переїзд королівської родини до Великої Британії викликав чимало запитань.

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Таблоїди знову накинулися на Меган Маркл / Колаж Главред, фото Instagram/meghan

Коротко:

До якої ролі Меган не готова

Чого хоче Гаррі

Меган Маркл, за інформацією джерел, не підтримала ідею принца Гаррі про часткове повернення до королівських обов'язків у Великій Британії.

Як повідомляє Radar online, мова йде про так звану модель "half-in, half-out", за якої пара могла б поєднувати офіційний статус із самостійним життям та комерційними проєктами.

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Повідомляється, що Гаррі розглядає можливість відновити стосунки з королівською родиною та знову брати участь в окремих публічних заходах, однак Меган не зацікавлена в такому форматі й не хоче повертатися до обов’язків навіть частково.

Принц Гаррі та Меган Маркл тепер живуть у Британії / фото: instagram.com, Меган Маркл

За даними інсайдерів, розбіжності між подружжям посилилися на тлі підготовки до майбутніх подій, зокрема "Ігор нескорених", де Гаррі традиційно відіграє ключову роль.

При цьому ідея "гібридної" участі в житті монархії вже раніше була відкинута королівською родиною: ще у 2020 році Єлизавета II дала зрозуміти, що неможливо поєднувати офіційний статус із незалежною діяльністю поза палацом.

На цьому тлі, як стверджують джерела, Меган воліє зосередитися на власному житті та проєктах поза королівською системою, тоді як Гаррі, навпаки, розглядає варіанти тіснішої взаємодії з родиною.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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