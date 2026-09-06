Миру не буде: Меган Маркл ухвалила серйозне рішення щодо Кейт

Меган Маркл опинилася у скрутному становищі на тлі повернення до Великої Британії.

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Меган Маркл і Кейт Міддлтон не в найкращих стосунках / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales, meghan

Коротко:

Що робитиме Меган

Чи буде вона просити вибачення

Меган Маркл не готова йти на принизливі поступки заради відновлення відносин із британською королівською родиною. За даними джерел, герцогиня Сассекська хоче зменшити напругу, але не має наміру "схилятися" перед принцесою Уельською Кетрін, щоб домогтися миру.

Як повідомляється, Меган відкрита до діалогу й допускає можливість налагодити більш спокійні стосунки з Кейт, однак це, на її думку, має відбуватися на основі взаємної поваги та зусиль з обох боків. Вона не збирається просити вибачення або вдавати, що колишні образи ніколи не існували, лише заради формального примирення.

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Кейт Міддлтон легко вписалася в королівську сім’ю / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Повернення Меган і принца Гаррі до Великої Британії через кілька років знову привернуло увагу до їхнього конфлікту з принцом Вільямом і Кейт. На тлі цього посилилися розмови про можливі спроби згладити розбіжності всередині сім’ї.

Напруженість між Меган і Кейт стала публічною після резонансного інтерв’ю Опри Вінфрі у 2021 році, де пролунали взаємні претензії та були порушені минулі конфлікти.

Меган і Гаррі буде нелегко / фото: instagram.com, Меган Маркл

Незважаючи на бажання знизити градус конфлікту, Меган, як стверджують інсайдери, не готова йти на односторонні поступки й розраховує на рівноправний підхід до можливого примирення.

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Раніше "Главред" повідомляв, що Меган Маркл, за інформацією джерел, не підтримала ідею принца Гаррі щодо часткового повернення до королівських обов’язків у Великій Британії.

Раніше також у Єгипті суд засудив до смертної кари через повішення телеведучу та інфлюенсерку Сару Халіфу, визнавши її винною в участі в організованому злочинному угрупованні, яке займалося виробництвом і розповсюдженням наркотиків.

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Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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