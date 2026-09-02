Інсайдер розповів про "грубу поведінку" Меган Маркл під час співбесід

Меган Маркл підбирала персонал, щоб потайки оглядати їх.

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Меган Маркл відмовили у ролі в серіалі "Джентльмени" / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Коротко:

Що робила Меган із кандидатами

Що кажуть інсайдери

Меган Маркл опинилася в центрі обговорень після появи інформації про її нібито суворі правила проведення співбесід з кандидатами на роботу.

Як пише Page Six, за даними джерел, під час відбору персоналу вона могла поводитися досить холодно й відсторонено.

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Повідомляється, що претендентам пропонувалося передати резюме та зберігати повне мовчання, поки Маркл його вивчає, не вступаючи в розмову і навіть уникаючи зорового контакту. Таку поведінку дехто вважав грубою та незручною для кандидатів.

Меган Маркл дуже вимоглива / ua.depositphotos.com

Як стверджують інсайдери, такий стиль спілкування з часом став відомим у колах домашнього персоналу й міг вплинути на бажання людей працювати в її команді.

При цьому джерела, близькі до герцогині, спростовують такі звинувачення. Вони наполягають, що Меган і принц Гаррі завжди ставилися до співробітників професійно й з повагою, а подібні заяви не відповідають дійсності.

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