Інсайдер розповів про "грубу поведінку" Меган Маркл під час співбесід

Коротко:
- Що робила Меган із кандидатами
- Що кажуть інсайдери
Меган Маркл опинилася в центрі обговорень після появи інформації про її нібито суворі правила проведення співбесід з кандидатами на роботу.
Як пише Page Six, за даними джерел, під час відбору персоналу вона могла поводитися досить холодно й відсторонено.
Повідомляється, що претендентам пропонувалося передати резюме та зберігати повне мовчання, поки Маркл його вивчає, не вступаючи в розмову і навіть уникаючи зорового контакту. Таку поведінку дехто вважав грубою та незручною для кандидатів.
Як стверджують інсайдери, такий стиль спілкування з часом став відомим у колах домашнього персоналу й міг вплинути на бажання людей працювати в її команді.
При цьому джерела, близькі до герцогині, спростовують такі звинувачення. Вони наполягають, що Меган і принц Гаррі завжди ставилися до співробітників професійно й з повагою, а подібні заяви не відповідають дійсності.
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Про особу: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).
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