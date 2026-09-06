Трамп проведе переговори з Путіним і Зеленським: ЗМІ дізналися подробиці

Переговори можуть відбутися після отримання інформації про результати поїздок спеціальних посланців до Москви та Києва

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Дональд Трамп проведе переговори з лідерами України та Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, ОП

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Трамп, ймовірно, проведе переговори з Путіним і Зеленським

Президент США обговорить підсумки переговорів з Віткоффом і Кушнером

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, проведе телефонні переговори з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Переговори можуть відбутися після отримання інформації про результати поїздок його спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва, пише Kyiv Independent, посилаючись на американського чиновника, який побажав залишитися анонімним.

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За даними джерела, спочатку Трамп обговорить підсумки переговорів із Віткоффом і Кушнером, після чого зв’яжеться з Путіним. Потім американський президент має намір провести розмову з головою України Володимиром Зеленським.

Імовірно, телефонні розмови Трампа з російським та українським лідерами можуть відбутися вже 7 вересня.

Переговори про мир: позиція команди Трампа

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер повідомив, що Вашингтон розраховує найближчим часом відновити переговори у тристоронньому форматі.

При цьому Кушнер зазначив, що розраховувати на завершення війни в Україні до настання зими поки що не можна з повною впевненістю. За його словами, американська сторона продовжує дипломатичну роботу і намагається створити необхідні умови для досягнення цієї мети.

Переговори з командою Трампа - новини за темою

Раніше повідомлялося, що переговори Володимира Зеленського зі спецпредставниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером стали частиною дипломатичних спроб знайти шлях до завершення російсько-української війни.

За підсумками першої частини зустрічі стало зрозуміло, що сторони обговорюють не лише припинення бойових дій, а й довгострокові гарантії безпеки для України, покликані запобігти новій російській агресії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що диктатор Володимир Путін, як і раніше , не готовий погодитися на припинення війни в Україні на умовах, які не відповідають інтересам Москви. Більше того, вимоги Кремля стали жорсткішими на тлі впевненості російської влади у власній військовій перевазі.

Як раніше писав Главред, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у суботу, 5 вересня, провели в Москві переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, присвячені подальшим крокам щодо завершення війни в Україні.

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Про джерело: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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