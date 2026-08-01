"Хочу сказати найголовніше": Камалія публічно звернулася до колишнього чоловіка

Коротко:
- Що сказала Камалія
- З якої нагоди
Популярна українська співачка Камалія зробила відверте зізнання щодо батька своїх дітей Мухаммада Захура.
Про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram.
За словами Камалії, вона опублікувала допис з нагоди дня народження Захура.
"Я хочу сказати найголовніше. Ти - чудовий, люблячий і дуже турботливий батько, надійна опора для нашої родини та уважний і відповідальний керівник для людей, які працюють поруч із тобою. Ти віддаєш себе заради дітей, близьких і своєї команди, завжди підтримуєш, допомагаєш і знаходиш сили бути поруч у найскладніші моменти", - написала вона.
Камалія звернулася до Захура
Камалія додала, що Захур своїм серцем і душею оберігає сім’ю, піклується про своїх співробітників і вже багато років щиро допомагає Україні. "За твоїми словами завжди стоять реальні справи, відповідальність і небайдужість до людського болю. Бажаю тобі міцного здоров’я, сил, довгих і щасливих років життя, душевного спокою та миру. Нехай усе добро, яке ти даруєш людям, обов’язково повертається до тебе сторицею. З днем народження, Захуре", - додала артистка.
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Про особу: Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможницею фестивалю "Пісня року".
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