"Хочу сказати найголовніше": Камалія публічно звернулася до колишнього чоловіка

Камалія зворушливо звернулася до свого колишнього чоловіка.

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Мохаммад Захур і Камалія прожили разом багато років / колаж: Главред, фото: instagram.com, Камалія

Коротко:

Що сказала Камалія

З якої нагоди

Популярна українська співачка Камалія зробила відверте зізнання щодо батька своїх дітей Мухаммада Захура.

Про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

За словами Камалії, вона опублікувала допис з нагоди дня народження Захура.

Камалія написала багато добрих слів / instagram.com/kamaliyaofficial

"Я хочу сказати найголовніше. Ти - чудовий, люблячий і дуже турботливий батько, надійна опора для нашої родини та уважний і відповідальний керівник для людей, які працюють поруч із тобою. Ти віддаєш себе заради дітей, близьких і своєї команди, завжди підтримуєш, допомагаєш і знаходиш сили бути поруч у найскладніші моменти", - написала вона.

Камалія звернулася до Захура

Камалія написала теплі слова Захуру / Скріншот

Камалія додала, що Захур своїм серцем і душею оберігає сім’ю, піклується про своїх співробітників і вже багато років щиро допомагає Україні. "За твоїми словами завжди стоять реальні справи, відповідальність і небайдужість до людського болю. Бажаю тобі міцного здоров’я, сил, довгих і щасливих років життя, душевного спокою та миру. Нехай усе добро, яке ти даруєш людям, обов’язково повертається до тебе сторицею. З днем народження, Захуре", - додала артистка.

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Про особу: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможницею фестивалю "Пісня року".

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